Mister Donut「買5送5」！還有「愛心甜甜圈」新登場

為慶祝日本Mister Donut 50週年，即日起至4月30日期間，台灣Mister Donut也推出「甜甜圈買5送5」的快閃優惠活動，包括波堤、酥派、瑪芬蛋糕等產品均在優惠行列之中。另外針對母親節，還特別推出「愛心甜甜圈」，傳達對媽媽的心意。

Mister Donut本次所推出愛心甜甜圈，共有兩種不同口味。「可可甜心」外層沾裹搭配巧克力。內餡則為巧克力卡士達醬，再撒上金色雪花片，帶來輕奢華感受。「草莓甜心」外層則沾裹草莓巧克力，佐以優格巧克力與珍珠糖點綴，再搭配卡士達鮮奶油內餡。兩款新品均於5月1日起期間限定供應，售價為50元。

Mister Donut近期也與「泡泡先生」、「辻利茶舗」聯名合作，推出造型蛋糕或是抹茶風味甜品與飲料。本次Mister Donut再推出「泡泡先生購物袋」，有著粉嫩青春的配色與圖案，可以裝入整盒的甜甜圈。消費滿100元，加購價為49元。