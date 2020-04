每件珠寶都有故事！梵克雅寶頂級珠寶展 收藏感性

許多人總以為,收藏珠寶追求的是投資價值,然而藏家與珠寶藝術追求美的初心,才是觸動收藏極致寶石、精緻工藝、甚至開啟故事、觸動情感的起點。梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)即日起至5月1日止假台北101專賣店登場的頂級珠寶展,呈現多個系列共逾200件作品,由工匠「黃金之手」(Mains d’Or)巧心製作、精選品牌擅長的個性寶石(Pierres de Caractères),描繪大自然、童話、或述說情感故事。值得一提的是這次展出的頂級珠寶表作品高達13件,其中亦有多款今年全新作品。

有靈魂的寶石

個性寶石的選用自1960年代以來便是梵克雅寶重要的精神;更因此曾於2006、2013年陸續創作了同名系列頂級珠寶。所謂個性寶石指的是「有靈魂的寶石」,在各種客觀條件中精挑獨具魅力特色之作。此次展出最高價的單品Lover’s Path手鐲,便以濃郁帶藍調的哥倫比亞祖母綠為《羅密歐與茱麗葉》故事中的愛侶帶來希望:三顆分別為14.47克拉、13.71克拉及11.90克拉的祖母綠形切割祖母綠並排相映。Twist saphir手環兩端分別鑲嵌29.26克拉與26.79克拉的緬甸藍寶石,大膽採用糖塊形切割,凸顯純淨湛藍的頂級品質,又是截然不同的感性風景。

黃金之手成就ZIP項鍊與隱秘式鑲嵌

工藝是梵克雅寶多年來備受藏家鍾愛的一大原因;以拉鍊為創作元素的ZIP項鍊無疑是代表作之一。1951年誕生的首件ZIP項鍊耗時15年研發製作,拉鍊滑開來便是裝飾性極高的項鍊;拉鍊收合起來則為纏繞手腕的手環。此次來台兩件ZIP項鍊一款為色調金黃明亮的黃K金配襯黃色剛玉與鑽石款,白K金款則裝飾以藍寶石組成彷彿光暈般的半圓形圖騰,設計迥異的兩件作品也凸顯ZIP項鍊歷久不衰的豐富變化性。

表面上完全看不到金屬的隱密式鑲嵌(Mystery Setting),自1930年代首創以來,至今已成就至少三種不同的隱密式鑲嵌手法,包括以馬眼形切割寶石疊壘成立體羽毛或鱗片般做法,以及以方形切割寶石組成彷彿彩色玻璃的工藝;隱密式鑲嵌在藏家珠寶盒中不可或缺。Caresse d'Éole fairy胸針以最經典的傳統隱密式鑲嵌手法,創作品牌最著名的仙子胸針,不留痕跡地也將大自然元素輕輕融入。

幻化大自然

向來擅長將以花卉、飛鳥、蝴蝶等大自然元素為創作題材的梵克雅寶,此次展出多件受大自然啟發的珠寶表。新作之一Aile Secrète小鳥神秘腕表,將鳥兒深厚的雲朵杠杆輕輕上推,鳥兒便會展開翅膀,露出隱藏其下的表盤。Dahlia Secrète大理花神秘腕表則以螺旋形結構組成蓬鬆捲曲的花瓣,外層花瓣能微微顫抖,彷彿花朵受風吹拂。輕按下位於9點位置的花瓣,花蕊則會從中央開啟、顯示時間。