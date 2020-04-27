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每件珠寶都有故事！梵克雅寶頂級珠寶展 收藏感性

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶頂級珠寶展即日起至5月1日止於台北101專賣店登場。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶頂級珠寶展即日起至5月1日止於台北101專賣店登場。圖／梵克雅寶提供

許多人總以為，收藏珠寶追求的是投資價值，然而藏家與珠寶藝術追求美的初心，才是觸動收藏極致寶石、精緻工藝、甚至開啟故事、觸動情感的起點。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）即日起至5月1日止假台北101專賣店登場的頂級珠寶展，呈現多個系列共逾200件作品，由工匠「黃金之手」（Mains d’Or）巧心製作、精選品牌擅長的個性寶石（Pierres de Caractères），描繪大自然、童話、或述說情感故事。值得一提的是這次展出的頂級珠寶表作品高達13件，其中亦有多款今年全新作品。

有靈魂的寶石

個性寶石的選用自1960年代以來便是梵克雅寶重要的精神；更因此曾於2006、2013年陸續創作了同名系列頂級珠寶。所謂個性寶石指的是「有靈魂的寶石」，在各種客觀條件中精挑獨具魅力特色之作。此次展出最高價的單品Lover’s Path手鐲，便以濃郁帶藍調的哥倫比亞祖母綠為《羅密歐與茱麗葉》故事中的愛侶帶來希望：三顆分別為14.47克拉、13.71克拉及11.90克拉的祖母綠形切割祖母綠並排相映。Twist saphir手環兩端分別鑲嵌29.26克拉與26.79克拉的緬甸藍寶石，大膽採用糖塊形切割，凸顯純淨湛藍的頂級品質，又是截然不同的感性風景。

黃金之手成就ZIP項鍊與隱秘式鑲嵌

工藝是梵克雅寶多年來備受藏家鍾愛的一大原因；以拉鍊為創作元素的ZIP項鍊無疑是代表作之一。1951年誕生的首件ZIP項鍊耗時15年研發製作，拉鍊滑開來便是裝飾性極高的項鍊；拉鍊收合起來則為纏繞手腕的手環。此次來台兩件ZIP項鍊一款為色調金黃明亮的黃K金配襯黃色剛玉與鑽石款，白K金款則裝飾以藍寶石組成彷彿光暈般的半圓形圖騰，設計迥異的兩件作品也凸顯ZIP項鍊歷久不衰的豐富變化性。

表面上完全看不到金屬的隱密式鑲嵌（Mystery Setting），自1930年代首創以來，至今已成就至少三種不同的隱密式鑲嵌手法，包括以馬眼形切割寶石疊壘成立體羽毛或鱗片般做法，以及以方形切割寶石組成彷彿彩色玻璃的工藝；隱密式鑲嵌在藏家珠寶盒中不可或缺。Caresse d'Éole fairy胸針以最經典的傳統隱密式鑲嵌手法，創作品牌最著名的仙子胸針，不留痕跡地也將大自然元素輕輕融入。

幻化大自然

向來擅長將以花卉、飛鳥、蝴蝶等大自然元素為創作題材的梵克雅寶，此次展出多件受大自然啟發的珠寶表。新作之一Aile Secrète小鳥神秘腕表，將鳥兒深厚的雲朵杠杆輕輕上推，鳥兒便會展開翅膀，露出隱藏其下的表盤。Dahlia Secrète大理花神秘腕表則以螺旋形結構組成蓬鬆捲曲的花瓣，外層花瓣能微微顫抖，彷彿花朵受風吹拂。輕按下位於9點位置的花瓣，花蕊則會從中央開啟、顯示時間。

洋溢生命力的綠色系寶石，透過工藝呈現不同面向的大自然，也是鑑賞重點。Gerbéra白色非洲菊胸針，立體花瓣片片分明，象徵希望與和平。Circée長項鍊則大膽組合祖母綠與珍珠，看似陽光灑落閃耀歐洲水珠草上。而集結梵克雅寶經典符碼的Nœud chrysanthème Between the Finger Ring蝴蝶結菊花指間戒，巧妙善用指間戒不對稱的設計法則，結合蝴蝶結與花卉兩種不同元素，菊花花蕊為別具個性的2.12克拉梨形哥倫比亞祖母綠寶石，戒指更採用可展開或收攏配戴的可轉換式設計，集諸多收藏重點於一身。

Traversée étoilée手環，白K金與黃K金鑲嵌兩顆共50.03克拉梨形緬甸藍寶石、藍寶石、綠松石和鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Traversée étoilée手環，白K金與黃K金鑲嵌兩顆共50.03克拉梨形緬甸藍寶石、藍寶石、綠松石和鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Circée歐洲水珠草長項鍊，白K金與黃K金鑲嵌祖母綠、白色養殖珍珠、鑽石，1130萬元。圖／梵克雅寶提供
Circée歐洲水珠草長項鍊，白K金與黃K金鑲嵌祖母綠、白色養殖珍珠、鑽石，1130萬元。圖／梵克雅寶提供
Zip Antique Rayon可轉換為手鍊的項鍊，白金鑲嵌藍寶石與鑽石。圖／梵克雅寶提供
Zip Antique Rayon可轉換為手鍊的項鍊，白金鑲嵌藍寶石與鑽石。圖／梵克雅寶提供
Sapphire bloom Between the Finger Ring指間戒，白K金鑲嵌17.85克拉枕形切割緬甸藍寶石、錳鋁榴石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Sapphire bloom Between the Finger Ring指間戒，白K金鑲嵌17.85克拉枕形切割緬甸藍寶石、錳鋁榴石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Aile Secrète神秘腕表，白K金與玫瑰金鑲嵌鑽石、粉色與紫色剛玉，向上推動腕表背面的雲朵便能巧妙展開鳥翼、露出表盤，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Aile Secrète神秘腕表，白K金與玫瑰金鑲嵌鑽石、粉色與紫色剛玉，向上推動腕表背面的雲朵便能巧妙展開鳥翼、露出表盤，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶2020頂級珠寶展，呈現多件別具個性魅力的哥倫比亞祖母綠珠寶。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶2020頂級珠寶展，呈現多件別具個性魅力的哥倫比亞祖母綠珠寶。圖／梵克雅寶提供
Twist saphir手鐲，白K金鑲嵌一顆29.26克拉的糖塊形切割緬甸藍寶石，一顆26.79克拉糖塊形切割緬甸藍寶石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Twist saphir手鐲，白K金鑲嵌一顆29.26克拉的糖塊形切割緬甸藍寶石，一顆26.79克拉糖塊形切割緬甸藍寶石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Gerbéra白色非洲菊胸針，白K金、鉑金與玫瑰金鑲嵌綠寶石、沙弗萊石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Gerbéra白色非洲菊胸針，白K金、鉑金與玫瑰金鑲嵌綠寶石、沙弗萊石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Snowy dove白鴿胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌1.11克拉梨形DIF鑽石、粉紅和淡紫色剛、紅寶石、白色養殖珍珠、白色珍珠母貝、鑽石，900萬元。圖／梵克雅寶提供
Snowy dove白鴿胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌1.11克拉梨形DIF鑽石、粉紅和淡紫色剛、紅寶石、白色養殖珍珠、白色珍珠母貝、鑽石，900萬元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Zip Antique Facettes可轉換為手鍊的項鍊，Plumes d'Icare手鐲鑲嵌2.04克拉橢圓形切割艷彩黃鑽主石，Plumes d'Icare戒指鑲嵌1.16克拉明亮形切割的艷彩黃鑽主石。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Zip Antique Facettes可轉換為手鍊的項鍊，Plumes d'Icare手鐲鑲嵌2.04克拉橢圓形切割艷彩黃鑽主石，Plumes d'Icare戒指鑲嵌1.16克拉明亮形切割的艷彩黃鑽主石。圖／梵克雅寶提供
Zip Antique Facettes可轉換為手鍊的項鍊，黃K金鑲嵌黃色剛玉與鑽石。圖／梵克雅寶提供
Zip Antique Facettes可轉換為手鍊的項鍊，黃K金鑲嵌黃色剛玉與鑽石。圖／梵克雅寶提供
Traversée étoilée手環，白K金與黃K金鑲嵌兩顆共50.03克拉梨形緬甸藍寶石、藍寶石、綠松石和鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Traversée étoilée手環，白K金與黃K金鑲嵌兩顆共50.03克拉梨形緬甸藍寶石、藍寶石、綠松石和鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Nœud chrysanthème Between the Finger Ring菊花蝴蝶結指間戒，白K金與鉑金鑲嵌2.12克拉梨形哥倫比亞祖母綠、藍寶石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Nœud chrysanthème Between the Finger Ring菊花蝴蝶結指間戒，白K金與鉑金鑲嵌2.12克拉梨形哥倫比亞祖母綠、藍寶石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Caresse d'Éole fairy胸針，白K金與玫瑰金傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石，990萬元。圖／梵克雅寶提供
Caresse d'Éole fairy胸針，白K金與玫瑰金傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石，990萬元。圖／梵克雅寶提供
Lovers' path手鐲，白K金與黃K金鑲嵌三顆分別為14.47 克拉、13.71克拉及11.90克拉的祖母綠形切割哥倫比亞祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Lovers' path手鐲，白K金與黃K金鑲嵌三顆分別為14.47 克拉、13.71克拉及11.90克拉的祖母綠形切割哥倫比亞祖母綠、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Zip Antique Rayon可轉換為手鍊的項鍊，白金鑲嵌藍寶石與鑽石。圖／梵克雅寶提供
Zip Antique Rayon可轉換為手鍊的項鍊，白金鑲嵌藍寶石與鑽石。圖／梵克雅寶提供
Dahlia Secrète大理花神秘腕表，白K金與黃K金鑲嵌鑽石與黃色剛玉，按下位於花朵9點位置花瓣、表盤會從花蕊中浮現，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Dahlia Secrète大理花神秘腕表，白K金與黃K金鑲嵌鑽石與黃色剛玉，按下位於花朵9點位置花瓣、表盤會從花蕊中浮現，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Esmeralda戒指，白K金與鉑金鑲嵌12.02克拉枕形切割哥倫比亞祖母綠與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Esmeralda戒指，白K金與鉑金鑲嵌12.02克拉枕形切割哥倫比亞祖母綠與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Dahlia Secrète大理花神秘腕表，白K金與黃K金鑲嵌鑽石、紅寶石、粉紅色及紫色剛玉、錳鋁榴石，按下位於花朵9點位置花瓣、表盤會從花蕊中浮現，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Dahlia Secrète大理花神秘腕表，白K金與黃K金鑲嵌鑽石、紅寶石、粉紅色及紫色剛玉、錳鋁榴石，按下位於花朵9點位置花瓣、表盤會從花蕊中浮現，價格店洽。圖／梵克雅寶提供

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