好想要BLACKPINK的款式！環球唱片推義賣布口罩

為避免新冠肺炎傳染，戴口罩已成了全球運動，設置連口罩的花色都是受到熱議的話題之一。環球音樂近日在他們發起的「We’ve Got You Covered」企畫中就推出名人口罩義賣活動，網羅旗下知名歌手像是Billie Eilish、Ariana Grande、Justin Bieber、滾石合唱團，以及韓團BLACKPINK等，打造出有各自風格和識別度口罩。

「We’ve Got You Covered」口罩以黑色為基底，單個售價15塊美金（約台幣460元），圖騰包括像是Billie Eilish自有品牌「blōhsh」的招牌斜肩小綠人、滾石合唱團的經典舌頭與大嘴標誌、BLACKPINK的粉紅色團名字母等等。不過這次企畫的口罩是以布面製成，可重複清洗使用，並不能取代N96或醫療口罩的效果，這點官方在官網也特別列出提醒消費者。