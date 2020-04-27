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最新BALENCIAGA時尚女團誕生！限量T、衛衣同步發售

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
BALENCIAGA集合了經常為品牌拍攝形象廣告的幾位女性組成了一個女子團體。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA集合了經常為品牌拍攝形象廣告的幾位女性組成了一個女子團體。圖／BALENCIAGA提供

如果要選出一個形象照、秀上模特兒總能讓人印象深刻的品牌，BALENCIAGA一定是其中之一。不同於大多數品牌在模特兒年齡與外型都有一定要求的喜好，BALENCIAGA經常打破常規，無論什麼年齡、膚色的素人、各領域工作者到專業訓練的模特兒等都能在品牌相關廣告或服裝秀上看到。

最近BALENCIAGA延續這股概念，集合了經常為品牌拍攝形象廣告的幾位女性，組成了一個女子團體，他們身穿當季最新服飾在鏡頭前展現自信、霸氣姿態，呼應藝術總監Demna Gvasalia「活在當下」與「追求真實」的樣貌。此外，他們也被印製在限量發售的Real T shirt、衛衣上，儼然真的成了最新成立的時尚女子團體。

這種角色扮演的趣味，也讓人想起前陣子BALENCIAGA推出的新聞台，讓模特兒扮演播報員、新聞中的路人等，呈現各種想像出來的突發事件，幽默又搞怪。

限量Real衛衣，30,100元。圖／BALENCIAGA提供
限量Real衛衣，30,100元。圖／BALENCIAGA提供
限量Real T-shirt，17,200元。圖／BALENCIAGA提供
限量Real T-shirt，17,200元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA集合了經常為品牌拍攝形象廣告的幾位女性組成了一個女子團體。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA集合了經常為品牌拍攝形象廣告的幾位女性組成了一個女子團體。圖／BALENCIAGA提供
限量Real T-shirt，17,200元。圖／BALENCIAGA提供
限量Real T-shirt，17,200元。圖／BALENCIAGA提供

模特兒 品牌 廣告

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