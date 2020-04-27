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真芳買1送1、大師兄送銷魂麵！21間「打卡名餐廳」優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「the Diner樂子餐廳」消費滿500元即贈一份紐約辣雞翅。圖／樂子餐廳提供
「the Diner樂子餐廳」消費滿500元即贈一份紐約辣雞翅。圖／樂子餐廳提供

為在疫情中刺激民眾用餐，開丼、真芳早餐、大師兄銷魂麵舖等21間餐飲品牌，共同攜手合作推出「地表最強台灣人」的21項優惠方案，包括買1送1、2人同行送主餐、消費滿額送等不同優惠，從早餐到宵夜都有回饋。

本次的跨品牌合作優惠時間自4月28日至5月31日，共計有開丼、真芳早餐、好初早餐、餵我早餐、the Diner樂子、春美冰菓室、Pizza creAfe'客意直火比薩、Toasteria Café、大師兄銷魂麵舖、師園鹹酥雞、鹹酥李、麵屋武藏、樂崎火鍋、不貳光車輪餅、本家長壽村、Street Churros、點點甜甜、GOHAN御飯食事処、渣男Taiwan Bistro、Nola Kitchen、油条黃金牛肉粉、樂檸漢堡等21個餐飲品牌共同參與，其中不乏知名打卡名店。

活動期間內，民眾只要至21個品牌門市消費，即可獲得「優惠貼紙」，憑貼紙就可享不同的優惠方案，共計將發送15萬張優惠貼紙。以「開丼」為例，出示貼紙即可享「松露角切牛排丼第2份半價」的優惠；「真芳早餐」則可享真芳紅茶買1送1的折扣；「好初早餐」小點心類皆9折優惠；「大師兄銷魂麵舖」2人同行招待銷魂麵或小菜。其他還有滿額送飲料或小菜、套餐升級等等不同優惠。優惠不限內用或外帶。

【地表最強台灣人餐飲優惠】

開丼：松露角切牛排丼半價加購（活動時間內不限次數，第二位可不用達低消）

真芳：真芳紅茶買一送一

好初早餐：小點心類皆9折優惠

餵我早餐：全單9折

the Diner樂子：消費滿500元即贈一份紐約辣雞翅，原價180元

樂檸漢堡：點辣牛大俠牛堡套餐，享第二件單點任一口味漢堡免費升級A套餐

春美冰果室：糖水豆花或黑糖刨冰享同類商品第二件6折優惠（限外帶）

大師兄銷魂麵舖：二人同行免費招待一碗銷魂麵或小菜三選一

Pizza creAfe'客意直火比薩：指定比薩任選兩個389元（指定比薩：客意自選比薩、宜蘭好野鴨比薩、關廟鳳梨培根比薩、雲林珍珠野鴨比薩、八斗子小卷比薩）（機場二航店不適用此優惠）

Toasteria Café：凡點義大利麵或夏卡蘇卡即贈一杯葡萄酒

麵屋武藏：「叉燒增量」優惠（不適用於期間限定麵）

本家長壽村：內用滿低消即招待韓式韭菜煎餅一份，外帶享95折，購買商品類即享9折

樂崎火鍋：開鍋就送蛤蠣一份

GOHAN御飯食事処：招待一份自製健康涼拌蔬食

Nola Kitchen：點下酒菜拼盤贈Nola小麥愛爾啤酒一杯（價值260元）

油条黃金牛肉粉：點豪華牛肉粉，送一份芽車快（價值50元）

不貳光車輪餅：消費滿100元送一個25元車輪餅

點點甜甜：消費即贈「點甜限定小點」一份

Street Churros：不限金額消費享9折

師園鹹酥雞：內用消費即享無酒精飲品無限暢飲

鹹酥李：來店消費滿200元，即贈送飲料一杯（冬瓜檸檬、鳳梨綠茶、芒果綠茶）

渣男Taiwan Bistro：點購滷味拼盤招待一份麻辣豆腐鴨血

「樂檸漢堡」推出點辣牛大俠牛堡套餐，享第二件單點任一口味漢堡免費升級A套餐的優惠。圖／樂檸漢堡提供
「樂檸漢堡」推出點辣牛大俠牛堡套餐，享第二件單點任一口味漢堡免費升級A套餐的優惠。圖／樂檸漢堡提供
「餵我早餐」可享全單9折。圖／餵我早餐提供
「餵我早餐」可享全單9折。圖／餵我早餐提供

品牌 漢堡

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