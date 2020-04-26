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小華堡買1送1、雞塊免費！漢堡王4月28日進駐左營

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
漢堡王將於4月28日進駐高雄左營新光三越。圖／漢堡王提供
漢堡王將於4月28日進駐高雄左營新光三越。圖／漢堡王提供

繼2019年年底回歸高雄之後，「漢堡王」將於4月28日進駐左營新光三越，開設高雄第3間門市。為慶祝開幕，當周消費滿150元，就贈送「小華堡買1送1」回客券。另外針對Uber Eats平台，也有推出指定餐點買1送1的限時優惠，還有免費送5塊雞塊等限時方案。

在離開高雄多年之後，漢堡王於2019年12月重新返回高雄市場，首站座落於高雄車站商圈，引起許多粉絲的熱烈討論。漢堡王後又再於2020年3月12日，進駐大魯閣草衙道購物中心。第3間「左營新光店」，又緊接著將於4月28日於左營新光三越B2美食街開幕，增添更多用餐的選擇性。

為慶祝開幕，當周至左營新光店消費滿150元，即贈送「小華堡買1送1」回客券，下次至原店消費時即可使用，限量2,000張。另外即日起至5月31日期間，加入漢堡王官方帳號LINE好友，並且完成指定任務，就可免費獲得「5塊雞塊兌換券」（價值39元），可至全台門市兌換。此外，即日起至4月29日期間，凡在Uber eats平台，可享指定餐點買1送1的優惠，包括小華堡2個109元等方案。

漢堡 高雄車站

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