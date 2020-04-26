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2020新表/卡地亞Pasha重生 Santos-Dumont網路首賣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞發表2020年度新表。圖／卡地亞提供
卡地亞發表2020年度新表。圖／卡地亞提供

精品龍頭卡地亞（CARTIER）透過參與「鐘表與奇蹟」（Watchs&Wonders）線上表展，發表年度全新表款，主題定調為「意想不到的邂逅」，意指以不同的角度觀察事物、並以創意的方式組合創新的品牌特質。除了稍早率先曝光的全新女表Maillon de Cartier，其他表款也全數揭曉。1985年誕生的經典Pasha de Cartier全新登場，變形的坦克Tank Asymétrique則為Cartier Privé系列增加新成員。Santos-Dumont有別具意義的限量版登場，還有兩款Métiers d’art工藝表款以精彩的微型手工呈現品牌的標誌性動物美洲豹。

經典Pasha de Cartier再進化

Pasha de Cartier腕表的幾何造型正是圓與方的幾何邂逅：飽滿的圓形表殼、表盤中央方形分鐘軌道、四枚超大尺寸阿拉伯數字，表耳與鍊帶連接的側邊裝飾別緻的巴黎飾釘（Clou de Paris），加上獨特的鍊形表冠，正是Pasha最具辨識度的標誌。除了既有的經典符碼，全新進化的Pasha在凹槽式表冠下的上鍊器也鑲嵌了藍色尖晶石或藍寶石，並備有可自行更換鍊帶、表帶的QuickSwitch系統與不需工具就能調教表鍊長度的SmartLink系統。全系列目前有35、41毫米兩種尺寸與多種材質可選，均搭載自動上鍊抗磁機芯，還能自選多種個人化選項，是今年最主力的中性系列。

外型不對稱的Tank Asymétrique腕表則重新詮釋一款1936年的經典：原版Tank腕表的長方形設計拉長為菱形、表盤數字右移30度、阿拉伯數字取代羅馬數字、而且僅保留偶數。如今這重生的作品則與Crash、Cintrée與Tonneau組成完整豐富的Cartier Privé系列。除了各限量100只的黃K、玫瑰金、鉑金三種材質，還有可以透視機芯的黃K、鉑金、鉑金鑲鑽鏤空之作。

Santos-Dumont家族新成員 限量版網路首賣

山度士杜蒙（Santos-Dumont），則推出全新XL的尺寸。既有的經典設計來到46.6 x 33.9毫米，提供嶄新的配戴經驗。搭載430 MC型手動上鍊機械機芯的XL款，表殼鐫刻首字母SD，備有精鋼、玫瑰K金、半金雙色款三種選擇。

限量山度士杜蒙中，有4款為4月起於官網限定販售的鐫刻腕表，腕表上分別鐫刻著山度士杜蒙本人的原創設計圖，向這位傳奇航空先驅致敬。「Le Brésil」表背鐫刻山度士杜蒙1898年創造的第一架熱氣球「Le Brésil」的設計圖，是他心目中最小而且最美的飛行器。表背鐫刻造型前衛的飛艇「La Baladeuse」或「n°9」的廓形，描繪的則是他於1903年駕駛飛越巴黎天際的同名小型單翼機。「n°14 bis」腕表背後描繪的是一般稱為「艙形風箏」的飛行器，飛行員站在機身上方透過繩索與方向舵和副翼相連。限量30組的「La Demoiselle」腕表為一組附限量真漆木盒與袖釦等配件的XL尺寸鉑金腕表，所裝飾的則是他在1908年創作出最成功的「La Demoiselle」飛行器設計圖，表冠鑲嵌凸圓形紅寶石，表帶、表盤中圖騰則容入巴拿馬編織元素，而一般時標VII字型融入的「Cartier」標誌則改為「Santos」。

經典標誌美洲豹 Métiers d’art微型工藝薈萃

卡地亞的經典標誌美洲豹，今年透過幾種不同的手工藝呈現在Ronde Louis Cartier腕表上。彷彿融入現代繪畫手法的豹頭圖案，採用秸稈與首見的金質細工鑲嵌工藝，共用上11種顏色75支尺寸和方向各異的秸稈構成，在無限的層層交疊鋪排下，黃K金絲鑲嵌在秸稈之間，更配上4種不同顏色的琺瑯燒製成豹紋和豹眼。另一款描繪藏身竹林中的美洲豹表款，則薈萃金銀絲琺瑯、鑲刻弧形、微繪琺瑯多項工藝，在36毫米的表盤上營造景深透視，襯托生動的珠寶美洲豹。兩款腕表均搭載手上鍊機芯、各限量30只。

Ronde Louis Cartier琺瑯金銀絲細工腕表，36毫米18K白金鑲鑽表殼、卡地亞430MC型手上鍊機芯，編號限量發售30枚，356萬元。圖／卡地亞提供
Ronde Louis Cartier琺瑯金銀絲細工腕表，36毫米18K白金鑲鑽表殼、卡地亞430MC型手上鍊機芯，編號限量發售30枚，356萬元。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont腕表超大型款，46.6x33.9毫米玫瑰K金與精鋼表殼、卡地亞430MC型手上鍊機芯，24萬9,000元。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont腕表超大型款，46.6x33.9毫米玫瑰K金與精鋼表殼、卡地亞430MC型手上鍊機芯，24萬9,000元。圖／卡地亞提供
經典的Pasha de Cartier系列今年全新登場，具備可自行更換鍊帶、表帶的QuickSwitch系統。圖／卡地亞提供
經典的Pasha de Cartier系列今年全新登場，具備可自行更換鍊帶、表帶的QuickSwitch系統。圖／卡地亞提供
Tank Asymétrique超大型款，18K黃金表殼、卡地亞1917MC型手上鍊機芯，編號限量發售100枚，81萬5,000元。圖／卡地亞提供
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Tank Asymétrique超大型款，鉑金表殼、卡地亞1917MC型手上鍊機芯，編號限量發售100枚，92萬5,000元。圖／卡地亞提供
Tank Asymétrique超大型款，鉑金表殼、卡地亞1917MC型手上鍊機芯，編號限量發售100枚，92萬5,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞以秸稈及金質細工鑲嵌工藝創作表盤美洲豹圖案。圖／卡地亞提供
卡地亞以秸稈及金質細工鑲嵌工藝創作表盤美洲豹圖案。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont腕表超大型款，46.6x33.9毫米玫瑰K金表殼、卡地亞430MC型手上鍊機芯，47萬8,000元。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont腕表超大型款，46.6x33.9毫米玫瑰K金表殼、卡地亞430MC型手上鍊機芯，47萬8,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞以秸稈及金質細工鑲嵌工藝創作表盤美洲豹圖案。圖／卡地亞提供
卡地亞以秸稈及金質細工鑲嵌工藝創作表盤美洲豹圖案。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier腕表以圓中帶方的幾何線條為視覺特色。圖／卡地亞提供
Pasha de Cartier腕表以圓中帶方的幾何線條為視覺特色。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont限量版鐫刻腕表「La Demoiselle」超大型款，鉑金表殼搭載430MC型手上鍊機芯，套組限量30組，134萬元。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont限量版鐫刻腕表「La Demoiselle」超大型款，鉑金表殼搭載430MC型手上鍊機芯，套組限量30組，134萬元。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont限量版鐫刻腕表「La Demoiselle」超大型款，鉑金表殼搭載430MC型手上鍊機芯，套組限量30組，134萬元。圖／卡地亞提供
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經典的Pasha de Cartier系列今年全新登場。圖／卡地亞提供
經典的Pasha de Cartier系列今年全新登場。圖／卡地亞提供
Ronde Louis Cartier秸稈及金質細工鑲嵌美洲豹腕表，42毫米18K白金表殼、卡地亞430MC型手上鍊機芯，編號限量發售30枚，232萬元。圖／卡地亞提供
Ronde Louis Cartier秸稈及金質細工鑲嵌美洲豹腕表，42毫米18K白金表殼、卡地亞430MC型手上鍊機芯，編號限量發售30枚，232萬元。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont限量版鐫刻腕表「La Baladeuse」大型款，18K黃金表殼搭載430MC型手上鍊機芯，限量300枚，售價未定。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont限量版鐫刻腕表「La Baladeuse」大型款，18K黃金表殼搭載430MC型手上鍊機芯，限量300枚，售價未定。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont限量版鐫刻腕表「La Demoiselle」超大型款，鉑金表殼搭載430MC型手上鍊機芯，套組限量30組，134萬元。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont限量版鐫刻腕表「La Demoiselle」超大型款，鉑金表殼搭載430MC型手上鍊機芯，套組限量30組，134萬元。圖／卡地亞提供
Tank Asymétrique超大型款，鉑金表殼、卡地亞9623MC型手上鍊機芯，編號限量發售100枚，215萬元。圖／卡地亞提供
Tank Asymétrique超大型款，鉑金表殼、卡地亞9623MC型手上鍊機芯，編號限量發售100枚，215萬元。圖／卡地亞提供
經典的Pasha de Cartier系列今年全新登場，全新進化的凹槽式表冠，下面的上鍊器也鑲嵌了藍色尖晶石或藍寶石。圖／卡地亞提供
經典的Pasha de Cartier系列今年全新登場，全新進化的凹槽式表冠，下面的上鍊器也鑲嵌了藍色尖晶石或藍寶石。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont量版鐫刻腕表向啟發飛行表創作的這傳奇航空先驅致敬。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont量版鐫刻腕表向啟發飛行表創作的這傳奇航空先驅致敬。圖／卡地亞提供
（由左至右）Santos-Dumont大型款限量版鐫刻腕表「Le Brésil」、「La Baladeuse」、「LE 14 bis」大，均搭載430MC型手上鍊機芯，分別限量100、300、500枚，售價未定。圖／卡地亞提供
（由左至右）Santos-Dumont大型款限量版鐫刻腕表「Le Brésil」、「La Baladeuse」、「LE 14 bis」大，均搭載430MC型手上鍊機芯，分別限量100、300、500枚，售價未定。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont限量版鐫刻腕表「Le Brésil」大型款，鉑金表殼搭載430MC型手上鍊機芯，限量100枚，售價未定。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont限量版鐫刻腕表「Le Brésil」大型款，鉑金表殼搭載430MC型手上鍊機芯，限量100枚，售價未定。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont限量版鐫刻腕表「LE 14 bis」大型款，18K黃金與精鋼表殼搭載430MC型手上鍊機芯，限量500枚，售價未定。圖／卡地亞提供
Santos-Dumont限量版鐫刻腕表「LE 14 bis」大型款，18K黃金與精鋼表殼搭載430MC型手上鍊機芯，限量500枚，售價未定。圖／卡地亞提供

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