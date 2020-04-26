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滿4千折1千！3間米其林母親節大餐 還能外帶回家

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
LONGTAIL的鴨肝和油封鴨肉餃、魚露、花生、白柚。圖／LONGTAIL提供
LONGTAIL的鴨肝和油封鴨肉餃、魚露、花生、白柚。圖／LONGTAIL提供

主廚林明健旗下三家各獲得米其林一星、餐盤肯定的Longtail、Chou Chou以及WILDWOOD，自五月起新推出多項母親節餐飲優惠活動。除了囊括跨國料理、法式餐點或原木燒烤的多款餐點外，還有滿4,000元現抵1,000元、招待特調飲品等不同的優惠。

「Longtail」餐廳酒吧已經連續2年獲得米其林一星肯定，店內供應跨國當代料理與多款佳釀。包括「鴨肝和油封鴨肉餃、魚露、花生、白柚」、「法式咖椰土司」都是店內的人氣餐點。自5月9日至5月10日期間前來用餐，媽媽皆可獲得特調飲品一杯。

獲得米其林餐盤推薦的法式餐廳「Chou Chou」，店內供應有午間或全日套餐，每人1080元起。融合法式技法與東方調味的「鴨肉派」、香煎干貝．糖漬檸檬和紫米燉飯、油封鴨腿．小米粥和鴻禧菇等菜餚，均是店內的招牌料理。5月1日至5月31日期間，與母親同行用餐，消費滿4,000即可現抵1,000元，滿8000則可現抵2,000元。

同樣為米其林餐盤推薦的「WILDWOOD原木燒烤」，針對母親節設計4～10人份套餐，匯聚有自家乾式熟成牛排、海鮮、冷熱前菜等餐點，另還有10種醬汁、12種配菜供搭配組合，每人1,800元起，5月1日至5月31日期間，與母親同行點購4人以上分享套餐，可享8折優惠。

除了內用餐點，Chou Chou新推出「法式經典家庭熟食包」，共有油封鴨腿、紅酒燉牛肉、奶油燉雞等經典法式料理可選，每包320元起，另有多款外帶餐點可供組合成套餐。WILDWOOD亦有外帶餐點優惠，滿額加贈葡萄酒。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

WILDWOOD針對母親節設計4～10人份套餐。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD針對母親節設計4～10人份套餐。圖／WILDWOOD提供
Chou Chou的香煎干貝．糖漬檸檬和紫米燉飯。圖／Chou Chou提供
Chou Chou的香煎干貝．糖漬檸檬和紫米燉飯。圖／Chou Chou提供

米其林 母親節

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