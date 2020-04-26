家電母親節推優惠 視聽娛樂、全身按摩用品一應俱全

疫情影響，今年母親節想要外出旅遊成為奢望，連外出吃大餐可能都有顧忌，這時候送上一份實用禮物最貼心。

Sony Taiwan即日起至5月31日止推出年度母親節優惠活動，針對年度全系列BRAVIA 8K/4K Android智慧電視系列指定機種推出期間限定的超值優惠活動，包含旗艦級液晶電視以及超人氣OLED電視系列，提供55～85吋多種尺寸可選擇，凡購買即可享myVideo線上影音平台4個月或2個月豪華月租方案；入手OLED A8G系列更可加贈價值6,990元的SRS-WS1無線穿戴式揚聲器，趁機升級居家影音設備，全家人都開心。

OSIM也推出一系列按摩產品優惠，從按摩梳到按摩椅，從頭按到腳徹底放鬆身心。近期主打的「V手天王」歡慶母親節更特別推出「健康媽媽」按摩程式供用戶免費下載，結合輕搥打、深層揉捏、氣壓不同按摩手法，月付2,999元便能低負擔購入。如果家中空間有限，OSIM也推出明星商品「背樂樂2」搭配「腿樂樂」組合，兩者可單獨使用，組合一起又兼具按摩椅的全身紓壓功能，組合限定優惠價只要月付1,920元。另外還有「摩力抓抓2」乾濕兩用防水頭皮按摩器現省1,000元，以及「摩髮梳」優惠價只要520元。