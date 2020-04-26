感恩0確診 7-ELEVEN風味蘇打飲、OKmart可樂第2件0元
睽違多日，終於在週末又傳出0確診好消息！感恩中央流行疫情指揮中心、醫護人員，以及全民的努力，超商陸續宣布推出限時優惠活動，為抵抗疫情一起加油打氣。
7-ELEVEN於4月26日下午5點起至4月27日23:59止，祭出「繼續0確診 果然好漾」果漾蘋果風味蘇打飲料第2瓶0元活動，只要憑7-ELEVEN Facebook官方粉絲團優惠券條碼結帳，即可享有優惠。
OKmart也推出零確診優惠，全台門市可口可樂Zero 600ml第2件0元，同步推出OKmall轉贈咖啡抽禮卷活動，線上購買咖啡轉贈朋友，受贈者至OK超商兌換咖啡完成，轉贈者及受贈者同時享有抽獎資格，有機會獲得OK禮券1,000元。
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