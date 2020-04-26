感恩0確診 7-ELEVEN風味蘇打飲、OKmart可樂第2件0元

新冠肺炎升溫，民眾宅在家防疫，增加了許多在家煮食的機會，但煮來煮去總是那幾道菜，如何換口味、讓平凡無奇的菜色換個新面貌，靠的就是調味與醬汁；近期一本「大廚不外傳の黃金比例調醬祕訣」解除所有民眾的疑惑，其中收錄了571種調醬，只要運用基本調味料，就能把家常菜做成餐廳級大菜。

2020-04-26 14:04