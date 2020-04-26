用三星電視聽Apple Music 歡慶首上架享3個月免費試用

隨著全球各地為了防疫待在家的人越來越多、時間越來越長，電視的功能也變得越來越重要。Apple Music即日起進駐三星智慧電視平台，全球超過100個市場、擁有三星2018～2020年電視系列的用戶，現在皆可直接透過三星智慧電視，隨時享受Apple Music的精彩內容。

擁有指定機種的用戶，只要從Samsung Smart TV App Store下載Apple Music，即可使用Apple ID登入現有帳戶，亦可直接從電視進行訂閱流程。不論以個人、家庭或學生身份訂閱，皆享有3個月免費試用優惠，立即透過三星智慧電視享受超過6,000萬首無廣告串流音樂、觀賞最流行的音樂錄影帶，聆聽世界級音樂專家或音樂製作人精選的數千個播放清單，甚至觀賞原創節目、熱門演唱會，以及其他獨家內容。