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用三星電視聽Apple Music 歡慶首上架享3個月免費試用

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
現在只要從Samsung Smart TV App Store下載Apple Music，登入Apple ID即可訂閱使用。圖／三星提供
現在只要從Samsung Smart TV App Store下載Apple Music，登入Apple ID即可訂閱使用。圖／三星提供

隨著全球各地為了防疫待在家的人越來越多、時間越來越長，電視的功能也變得越來越重要。Apple Music即日起進駐三星智慧電視平台，全球超過100個市場、擁有三星2018～2020年電視系列的用戶，現在皆可直接透過三星智慧電視，隨時享受Apple Music的精彩內容。

擁有指定機種的用戶，只要從Samsung Smart TV App Store下載Apple Music，即可使用Apple ID登入現有帳戶，亦可直接從電視進行訂閱流程。不論以個人、家庭或學生身份訂閱，皆享有3個月免費試用優惠，立即透過三星智慧電視享受超過6,000萬首無廣告串流音樂、觀賞最流行的音樂錄影帶，聆聽世界級音樂專家或音樂製作人精選的數千個播放清單，甚至觀賞原創節目、熱門演唱會，以及其他獨家內容。

Apple Music用戶不僅可以獲得量身訂製的每日推薦，還可以獨家收聽全球直播電台「Beats 1」帶來知名藝人如Frank Ocean、Nicki Minaj、The Weeknd、DJ Khaled、Elton John的獨家表演。此外，用戶也能使用新推出的「At Home With Apple Music」內容，包括最新的編輯播放清單、在家中與藝人進行FaceTime群組聊天、還有特殊藝人專訪與播放清單等。

除了可享受超過6,000萬首無廣告串流音樂，透過三星智慧電視觀賞音樂錄影帶、熱門演唱會肯定更過癮。圖／三星提供
除了可享受超過6,000萬首無廣告串流音樂，透過三星智慧電視觀賞音樂錄影帶、熱門演唱會肯定更過癮。圖／三星提供

Apple Music 三星 Samsung

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