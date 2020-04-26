支援義大利流行病研究 BV宣布捐出975萬基金

在這一波新冠肺炎疫情的影響下，各產業都面臨前所未有的重創，也正是在此特殊時刻讓人見到更多面向更廣的企業社會責任。作為受疫情威脅最嚴重的國家之一，義大利國內許多精品品牌紛紛捐款、投入口罩等防護用品製作，現在又延伸到另一層面的支援—支持流行病醫學研究。

義大利時尚精品BOTTEGA VENETA（簡稱BV），近日宣佈支援義大利的科學研究，將為威尼托、拉齊奧和坎帕尼亞的醫務工作者提供兩年期的研究基金，總額約30萬歐元（約台幣975萬元），以支援當前和未來的流行病研究項目。這筆錢將用於資助帕度亞大學（University of Padua）的胸腔醫學科研究員職位，以及設立兩項獎學金於羅馬的Lazzaro Spallanzani國立傳染病研究所病毒學實驗室和那不勒斯的Domenico Cotugno醫院的微生物和病毒學實驗室。

對此決策，品牌CEO Leo Rongone表示：「醫學研究人員一直致力於新的療法和疫苗研發，讓我們的國家倍感驕傲。他們是全人類的非凡價值的來源。因此BV感到有責任支持那些奮戰在第一線的人們，為研究的進步作出貢獻。」創意總監Daniel Lee也期許通過這項獎學金，能夠支持醫務人員為將來的全球健康做出貢獻。

BV所屬開雲集團早前也捐出200萬歐元（約新台幣6690萬元）幫助義大利抗疫，並投入口罩生產行列，而品牌本身則是推出Bottega之邸（Bottega Residency）的網路企劃，讓因為防疫待在家的人可以獲得更多有趣的時尚、藝術等內容來打發時間。