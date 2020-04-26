猜對重量送現切牛排！乾杯5品牌母親節套餐 千元有找

母親節即將到來，乾杯集團旗下的乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣45等5個品牌，自4月29日至5月11日期間，推出燒肉、日式鍋物、麻辣鍋等各具特色的母親節套餐方案，最低每人千元有找。其中乾杯、老乾杯還有特別活動，只要猜中現切牛排的重量，就可免費獲得牛排。

「老乾杯」本次推出9種燒肉滋味的「豪牛套餐」，選用A5日本和牛、MB7+澳洲和牛、西班牙Bellota伊比利豬等3種頂級肉品，依照部位特性分切調味，包括有A5和牛牛排、澳洲和牛牛舌、伊比利豬肋眼上蓋、上等牛五花等9種品項，再搭配大蝦、干貝等食材，每人2,099元。另有以Bellota伊比利豬為主角的「豐盛套餐」，每人1,888元。

「乾杯」本次推出母親節3人套餐，以澳洲和牛與伊比利豬為重點，推出包含澳洲和牛特選厚切牛舌、烤肉醬牛五花、上等角切、伊比利霜降豬、肋眼上蓋、豬肋條等8款肉品的拼盤，再搭配牛五花、草蝦、鮭魚等食材及餐點，每套2,988元。同時乾杯與老乾杯也推出「牛排猜猜看」活動，凡點購「現切澳洲和牛肋眼牛排」，猜中切下的牛排重量，就可免費獲得該塊牛排（正負5公克）；若精準命中，可再額外獲得1,000元商品抵用券。