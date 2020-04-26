「每天免費吃燒肉」6個月！「燒肉LIKE」進軍新竹　

標榜「一個人也能吃燒肉」的東京燒肉店「燒肉Like」，繼台北、新北之後，將於5月2日在新竹巨城開設在台第3間門市。為慶祝新店開幕，試營運期間，消費滿300元，即可享9折優惠，並再贈9折優惠券；開幕當天用餐，有機會抽獎獲得「免費吃半年」的優惠，價值超過4.5萬元。

燒肉Like自2018年在東京創立，在日本已經累積多間分店。店內最大的特色，就是除了多人桌之外，也打造個人餐檯，提供約A4大小的個人化電熱管烤肉爐，套餐也是依照一個人的食量所設計，方便獨自用餐的民眾也能品嚐燒肉，因此也獲得「邊緣人燒肉」、「單身燒肉」等暱稱。2019年4月，燒肉like於台北京站開設首間海外門市，後又於中和環球中心開設台灣2號店。即將開幕的新竹巨城店，為在台的第3間門市。

為慶祝新店開幕，4月30日至5月1日試營運期間，消費滿300元，即可享9折優惠，每人再贈9折優惠券。5月2日開幕當天，消費任何套餐即可抽獎，最大獎為「每天免費吃牛五花套餐吃半年」，價值超過4.5萬元，還有其他大小獎項，中獎率為100%。另外新竹店也會推出單店限定的「精選LIKE套餐」，每套390元。