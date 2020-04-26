快訊

17歲女錢櫃打工遇火失聯 母兄焦急趕到場相擁大哭

油價崩跌創21年新低！95無鉛汽油一轎車加滿可省580元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「每天免費吃燒肉」6個月！「燒肉LIKE」進軍新竹　

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
燒肉LIKE有多種個人化的燒肉套餐組合。記者陳睿中／攝影
燒肉LIKE有多種個人化的燒肉套餐組合。記者陳睿中／攝影

標榜「一個人也能吃燒肉」的東京燒肉店「燒肉Like」，繼台北、新北之後，將於5月2日在新竹巨城開設在台第3間門市。為慶祝新店開幕，試營運期間，消費滿300元，即可享9折優惠，並再贈9折優惠券；開幕當天用餐，有機會抽獎獲得「免費吃半年」的優惠，價值超過4.5萬元。

燒肉Like自2018年在東京創立，在日本已經累積多間分店。店內最大的特色，就是除了多人桌之外，也打造個人餐檯，提供約A4大小的個人化電熱管烤肉爐，套餐也是依照一個人的食量所設計，方便獨自用餐的民眾也能品嚐燒肉，因此也獲得「邊緣人燒肉」、「單身燒肉」等暱稱。2019年4月，燒肉like於台北京站開設首間海外門市，後又於中和環球中心開設台灣2號店。即將開幕的新竹巨城店，為在台的第3間門市。

為慶祝新店開幕，4月30日至5月1日試營運期間，消費滿300元，即可享9折優惠，每人再贈9折優惠券。5月2日開幕當天，消費任何套餐即可抽獎，最大獎為「每天免費吃牛五花套餐吃半年」，價值超過4.5萬元，還有其他大小獎項，中獎率為100%。另外新竹店也會推出單店限定的「精選LIKE套餐」，每套390元。

新竹 東京 北京

延伸閱讀

新竹良品縣上好禮 不需出門就能買到竹縣好禮

新竹 關埔介壽受歡迎

最不想在台灣哪個城市久住？網友齊點名「新竹」列四大缺點

新竹「米粉」集合！小米新竹巨城快閃店4/25限時登場

相關新聞

「每天免費吃燒肉」6個月！「燒肉LIKE」進軍新竹　

標榜「一個人也能吃燒肉」的東京燒肉店「燒肉Like」，繼台北、新北之後，將於5月2日在新竹巨城開設在台第3間門市。為慶祝...

2020新表／愛馬仕時間哲學 絕美工藝珍稀材質新面貌

今年的Watches & Wonders表展因疫情改由網路舉辦，自台北時間4月25日凌晨零時開始上線，共30個品牌共襄盛...

有食譜！ 學100道菜 不如做10種醬

新冠肺炎升溫，民眾宅在家防疫，增加了許多在家煮食的機會，但煮來煮去總是那幾道菜，如何換口味、讓平凡無奇的菜色換個新面貌，...

IWC葡萄牙大軍23品陣列在前 月相潮汐腕表首發成亮點

2020年的鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）一波多折，原本從2019年跨向2020時準備從SIHH變身...

鐘表與奇蹟網路表展新品情報大公開 揭2020高級鐘表全新篇章

雖然疫情持續延燒全球，但時間不等人。原訂四月下旬開展的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）展，今日凌晨1...

運動＋飲食不是最重要！維密超模曝光減肥「關鍵3招」

還記得美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret），每年的維密大秀上，一票超模身著火辣內衣走上伸展台...

想緊跟流行色搭配就要戴上Victorinox、Citizen新表 讓你造型有亮點

服裝換季到來，配件也要跟著改變，特別是每日都會配戴的手表。Victorinox和星辰表（Citizen）都針對男、女消費...

疫情下的母親節 百貨打出「優惠延長賽」

疫情衝擊全台百貨零售業，來客、業績雙雙跳水，經濟部公布3月零售、餐飲業營業額，受新冠肺炎疫情影響，餐飲、百貨公司成為兩大...

LEVI'S美日混血501®牛仔褲夢幻登台 限量10件想入手請抽籤

這樣的501®牛仔褲你看過沒？今年是這系列褲款問世的147周年，因此LEVI'S®為收藏家推出了全球限量的1966年50...

平價時尚品牌聯手陳庭妮、張鈞甯等人 響應環保回收、拯救澳洲生態

不管是否有新冠肺炎，每一個人都應該為我們所處的地球盡一分力，為了自己與未來都是如此。所以，平價時尚品牌H&M在今年的舊衣...

不只臉頰！塗美白精華最常漏抹「3部位」，難怪不夠白

雖然近期天氣時陰時晴，但各大品牌的美白保養品，已經陸續上市，想要趁著大太陽來臨前，讓肌膚淨亮透白，都會選擦美白精華液。可...

疫情轉型！星料理「冷凍」賣、冷凍食品變身「熱外帶」

疫情衝擊下，餐飲市場景氣低迷，不少知名老字號餐廳、連鎖名店撐不住陸續熄燈收場，當消費者從外食族轉變成宅食客，除了外帶外送...

熱門新聞

疑染疫台鐵車長遭獵巫 乘客說這句讓台鐵人好傷

台北車站人流減四成五 廣告、停車場、餐飲業績跟著垮

明天起迎好天氣！ 吳德榮：勞動節連假恐變天

殺破狼周運勢／天蠍收到意外之財 射手工作突發頻頻

憂教壞小孩 鄧惠文評周揚青：網路公審報復不該被津津樂道

連續9天「買一送一」 「樂雅樂」點牛排送義大利麵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。