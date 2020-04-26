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逛全聯驚見「隱藏版商品」有折扣 網暴動喊從沒見過

聯合新聞網 / 綜合報導
據了解，全聯的握壽司組合只在旗艦店販售。圖擷自facebook
據了解，全聯的握壽司組合只在旗艦店販售。圖擷自facebook

全聯福利中心商品齊全，吸引不少消費者上門光顧，加上展店數破千穩坐台灣連鎖超市龍頭。日前有網友好奇詢問「全聯推出的壽司組合好吃嗎」，照片在網上曝光，許多民眾留言驚呼「好羨慕！初次見到」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出一張照片，只見冷藏架上擺滿口味多元的握壽司組合，分量看來足夠且價格優惠不超過百元，最吸引人的是當時推出6折價，讓她好奇問道「有人吃過全聯的壽司嗎？想知道好不好吃」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「我婆婆說不錯吃喔！」、「我覺得很好吃，6折CP值又更高」、「我覺得還不錯，不會難吃」、「我在台中旗艦店買的，小孩說很好吃」、「之前有買六小福，小孩愛吃」、「好吃喔！全聯的壽司是爭鮮出品的」。

也有人提出不同看法，「只能說不推」、「台中是跟爭鮮合作，兒子說飯有點乾」、「如果喜歡醋味重的話這個不推」、「方便馬上吃的概念，對吃講究的會員就不建議」、「個人覺得雷爆了」。

不過更多網友驚呼全聯居然有賣壽司，紛紛跪求店址，對此有內行人指出，全聯看好2000億的外食商機，搶攻便利店的熟食、麵包市場，規劃販賣便當、烤魚、握壽司等熟食，目前只在旗艦店販售

此外，先前有民眾下午16:30到全聯超市時，看到不少生鮮食品推出6折價，於是買了3盒草蝦外，還有2盒透抽及一盒無籽葡萄，全部的商品都有6折優惠，價格是相當划算。

壽司 爭鮮 外食 便當 全聯

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