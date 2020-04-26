2020新表／愛馬仕時間哲學 絕美工藝珍稀材質新面貌

今年的Watches & Wonders表展因疫情改由網路舉辦，自台北時間4月25日凌晨零時開始上線，共30個品牌共襄盛舉。法國精品品牌愛馬仕（HERMES）向來以獨樹一格的時間哲學創作腕表，加上早先於3、4月率先曝光的Arceau Squelette鏤空表與Nantucket Jeté de Chaîne d'Ancre鑽表，今年重點為許多膾炙人口的經典以嶄新的材質及精緻微型工藝重新詮釋，共6款新作體現品牌向來優雅又帶點幽默的風格。

去年在表展上搶盡風采的Arceau L'heure de la lune月讀時光腕表，以獨特的視角觀察月亮的盈虧變化，兩枚同時出現在表盤上的南半球和北半球月亮，刻意顛倒上下南北位置，12點鐘位置的南半球月亮更裝飾了夢想家兼插畫家Dimitri Rybaltchenko所創作的Pleine Lune（滿月）飛馬圖案，搭配漂浮在手表中的的時間與日期盤，顯得魔幻又寫實。兩款白金新作各限量36只，分別以發現於撒哈拉沙漠的隕石及來自月球隕石作為表盤，天然紋路無疑為虛實之間令人迷惘的美麗月色增添魅力。而另有火星來的隕石表盤搭配鉑金表殼，因取材更不易，全球限量2枚。

珍稀工藝表款往往秒殺的愛馬仕，今年新作Arceau Cheval Cosmique工藝腕表，表盤裝飾以金雕工藝的白金駿馬與浮雕白金波紋圖案，是由藝術家Gianpaolo Pagni想像設計的「Cheval Cosmique」，結合波紋起伏的圖案與Émile Hermès私人收藏中的駿馬身影。兩款圖案迥異的腕表分別限量編號24只，深藍色款配襯彷彿星空般的深藍砂金石背景、表殼鑲鑽的白色款則搭配白色珍珠母貝與琺瑯表盤。

另一枚精彩的工藝之作則是以特殊金工技術重新詮釋的經典Cape Cod腕表Cape Cod Martelée，鍛打的精鋼表殼呈現獨特的仿舊效果，同樣經過鍛打的表盤則塗覆一層薄薄的黑色漸層半透明漆，別具視覺效果。Cape Cod的姐妹作Nantucket Jeté de Chaîne d'Ancre鑽表，則是循著Cape Cod的腳步，推出雪花鑲嵌鑽石的版本，如花瓣被吹落於表盤的鑽石顯得年輕又高雅。