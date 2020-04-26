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2020新表／愛馬仕時間哲學 絕美工藝珍稀材質新面貌

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
愛馬仕Cape Cod Martelée金工鍛打腕表，23毫米鍛打316L精鋼表殼，搭配雙圈黑色Barenia小牛皮表帶，12萬4400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Martelée金工鍛打腕表，23毫米鍛打316L精鋼表殼，搭配雙圈黑色Barenia小牛皮表帶，12萬4400元。圖／愛馬仕提供

今年的Watches & Wonders表展因疫情改由網路舉辦，自台北時間4月25日凌晨零時開始上線，共30個品牌共襄盛舉。法國精品品牌愛馬仕（HERMES）向來以獨樹一格的時間哲學創作腕表，加上早先於3、4月率先曝光的Arceau Squelette鏤空表與Nantucket Jeté de Chaîne d'Ancre鑽表，今年重點為許多膾炙人口的經典以嶄新的材質及精緻微型工藝重新詮釋，共6款新作體現品牌向來優雅又帶點幽默的風格。

去年在表展上搶盡風采的Arceau L'heure de la lune月讀時光腕表，以獨特的視角觀察月亮的盈虧變化，兩枚同時出現在表盤上的南半球和北半球月亮，刻意顛倒上下南北位置，12點鐘位置的南半球月亮更裝飾了夢想家兼插畫家Dimitri Rybaltchenko所創作的Pleine Lune（滿月）飛馬圖案，搭配漂浮在手表中的的時間與日期盤，顯得魔幻又寫實。兩款白金新作各限量36只，分別以發現於撒哈拉沙漠的隕石及來自月球隕石作為表盤，天然紋路無疑為虛實之間令人迷惘的美麗月色增添魅力。而另有火星來的隕石表盤搭配鉑金表殼，因取材更不易，全球限量2枚。

珍稀工藝表款往往秒殺的愛馬仕，今年新作Arceau Cheval Cosmique工藝腕表，表盤裝飾以金雕工藝的白金駿馬與浮雕白金波紋圖案，是由藝術家Gianpaolo Pagni想像設計的「Cheval Cosmique」，結合波紋起伏的圖案與Émile Hermès私人收藏中的駿馬身影。兩款圖案迥異的腕表分別限量編號24只，深藍色款配襯彷彿星空般的深藍砂金石背景、表殼鑲鑽的白色款則搭配白色珍珠母貝與琺瑯表盤。

另一枚精彩的工藝之作則是以特殊金工技術重新詮釋的經典Cape Cod腕表Cape Cod Martelée，鍛打的精鋼表殼呈現獨特的仿舊效果，同樣經過鍛打的表盤則塗覆一層薄薄的黑色漸層半透明漆，別具視覺效果。Cape Cod的姐妹作Nantucket Jeté de Chaîne d'Ancre鑽表，則是循著Cape Cod的腳步，推出雪花鑲嵌鑽石的版本，如花瓣被吹落於表盤的鑽石顯得年輕又高雅。

熱門男表則以新材質配色以饗粉絲。2015年誕生的Slim d’Hermès腕表以高辨識度的原創字體和表殼造型深受好評，並曾在2018年推出限量鈀金版本的GMT作品，今年換上玫瑰金表殼，配襯藍色表盤，有編號但無限量，曾經向隅的人不容錯過。暢銷的Arceau Squelette鏤空表新作以煙燻漸層黑色的藍寶石水晶為表盤，鏤空機芯結構層次隱隱約約顯露，低調優雅。

愛馬仕Arceau Cheval Cosmique工藝腕表，手工金雕表盤製作過程。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Cheval Cosmique工藝腕表，手工金雕表盤製作過程。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表火星隕石款，43毫米鉑金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號2只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表火星隕石款，43毫米鉑金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號2只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表黑色撒哈拉隕石款，43毫米白金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號36只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表黑色撒哈拉隕石款，43毫米白金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號36只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Martelée金工鍛打腕表，23毫米鍛打316L精鋼表殼，搭配雙圈黑色Barenia小牛皮表帶，12萬4400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Martelée金工鍛打腕表，23毫米鍛打316L精鋼表殼，搭配雙圈黑色Barenia小牛皮表帶，12萬4400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Martelée金工鍛打腕表，23毫米鍛打316L精鋼表殼，搭配雙圈黑色Barenia小牛皮表帶，12萬4400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Martelée金工鍛打腕表，23毫米鍛打316L精鋼表殼，搭配雙圈黑色Barenia小牛皮表帶，12萬4400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Nantucket Jete de Chaine d'Ancre鑽表搭配珍珠灰色短吻鱷魚皮表帶，22萬8100元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Nantucket Jete de Chaine d'Ancre鑽表搭配珍珠灰色短吻鱷魚皮表帶，22萬8100元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Cheval Cosmique工藝腕表，手工金雕表盤製作過程。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Cheval Cosmique工藝腕表，手工金雕表盤製作過程。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Cheval Cosmique工藝腕表，38毫米白K金表殼、自製H1912自動上鍊機芯、金雕與砂金石表盤，限量24只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Cheval Cosmique工藝腕表，38毫米白K金表殼、自製H1912自動上鍊機芯、金雕與砂金石表盤，限量24只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Martelée金工鍛打腕表，23毫米鍛打316L精鋼表殼，搭配單圈黑色Barenia小牛皮表帶，12萬0200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Martelée金工鍛打腕表，23毫米鍛打316L精鋼表殼，搭配單圈黑色Barenia小牛皮表帶，12萬0200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Nantucket Jete de Chaine d'Ancre鑽表搭配琥珀色小牛皮表帶，22萬1900元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Nantucket Jete de Chaine d'Ancre鑽表搭配琥珀色小牛皮表帶，22萬1900元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於Watches & Wonders線上表展發表2020年鐘表新品。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於Watches & Wonders線上表展發表2020年鐘表新品。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès GMT腕表，39.5毫米18K玫瑰金表殼、自製H1950超薄自動上鍊機芯，66萬3500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès GMT腕表，39.5毫米18K玫瑰金表殼、自製H1950超薄自動上鍊機芯，66萬3500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表月球隕石款，43毫米白金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號36只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表月球隕石款，43毫米白金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號36只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表火星隕石款，43毫米鉑金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號2只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表火星隕石款，43毫米鉑金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號2只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Cheval Cosmique工藝腕表，38毫米白K金鑲鑽表殼、自製H1912自動上鍊機芯、金雕、珍珠母貝、琺瑯表盤，限量24只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Cheval Cosmique工藝腕表，38毫米白K金鑲鑽表殼、自製H1912自動上鍊機芯、金雕、珍珠母貝、琺瑯表盤，限量24只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表黑色撒哈拉隕石款，43毫米白金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號36只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表黑色撒哈拉隕石款，43毫米白金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號36只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Squelette鏤空表，40毫米不鏽鋼表殼搭配煙燻黑藍寶石水晶玻璃表盤，28萬8200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Squelette鏤空表，40毫米不鏽鋼表殼搭配煙燻黑藍寶石水晶玻璃表盤，28萬8200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表月球隕石款，43毫米白金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號36只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau L’heure de la lune月讀時光腕表月球隕石款，43毫米白金表殼、自製H1837自動上鍊機芯，限量編號36只，售價未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès GMT腕表，39.5毫米18K玫瑰金表殼、自製H1950超薄自動上鍊機芯，66萬3500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Slim d’Hermès GMT腕表，39.5毫米18K玫瑰金表殼、自製H1950超薄自動上鍊機芯，66萬3500元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Squelette鏤空表，40毫米不鏽鋼表殼搭配煙燻黑藍寶石水晶玻璃表盤，28萬8200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Squelette鏤空表，40毫米不鏽鋼表殼搭配煙燻黑藍寶石水晶玻璃表盤，28萬8200元。圖／愛馬仕提供

腕表 隕石

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