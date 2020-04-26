有食譜！ 學100道菜 不如做10種醬

新冠肺炎升溫，民眾宅在家防疫，增加了許多在家煮食的機會，但煮來煮去總是那幾道菜，如何換口味、讓平凡無奇的菜色換個新面貌，靠的就是調味與醬汁；近期一本「大廚不外傳の黃金比例調醬祕訣」解除所有民眾的疑惑，其中收錄了571種調醬，只要運用基本調味料，就能把家常菜做成餐廳級大菜。

書中指出，與其辛苦學習100道菜的作法，不如學會十道醬料靈活變化。舉例來說，平時煎個荷包蛋除了淋醬油或擠番茄醬外，也可以改做辣味美乃滋醬、小茴香檸檬醬、蔥醬、辣醬，能讓簡單的蛋料理大升級，口感更加分。

就連一般普通煎好的肉排，加入美乃滋醬油、蘋果醬、異國風味醬、紫蘇味噌醬、熱那亞風味醬、荷蘭醬，每一種都是全新的味覺感受。

以韓國料理中家常的韓式煎餅來說，就能搭配多種醬汁，增添了韓式煎餅的口感與層次，讓韓式煎餅美味更升級。

榮新診所營養師李婉萍表示，醬汁雖然可增添食物的美味，但熱量也不低，比如許多人喜愛吃涼麵，但其中的芝麻醬汁熱量高，幾乎占了整碗涼麵的四成熱量；或者民眾選用生菜沙拉，若選用日式和風醬，就會比千島醬、凱灑沙拉醬熱量低。

她表示，若真想要控制熱量，建議沙拉醬汁可以放一半，甚至只要三分之一就好，不要全放；民眾日常生活備餐採用醬汁調味時，盡可以採用蔥薑蒜等辛香料末，醬油糖、白醋等提味，對人體相對負擔較少，也比較健康。

●食譜

韓式煎餅：

材料（4人份）：韭菜40g、紅蘿蔔1/4根、蛋2個、糯米粉2大匙、麵粉2大匙、剝殼蝦80g、芝麻油2小匙、鹽、胡椒粉少許

作法：

1、韭菜切成4公分段，紅蘿蔔切絲。

2、糯米粉、麵粉、鹽、胡椒粉放入碗裡混合，加入韭菜、紅蘿蔔，以及瀝乾水分的蝦拌勻。

3、平底鍋放芝麻油熱鍋，放入2以中火煎熟兩面，切好擺盤，沾混搭醬料享用。

可搭配醬料：

韓式辣味檸檬醬

適用於：馬鈴薯、海鮮類的煎餅

材料：檸檬（薄切成輪狀）2片、韓式辣醬、水各1大匙

甜辣美乃滋醬

適用於：蔥、海鮮類的煎餅

材料：洋蔥末1大匙、烤肉醬（市售品）2大匙、美乃滋1大匙

韓式辣味噌醬

適用於：馬鈴薯、海鮮類的煎餅

材料：韓式辣醬、味噌各1/2大匙、青紫蘇末2片、水1大匙

甜辣醬油醬

適用於：海鮮類的煎餅

材料：醋1小匙、薑絲1瓣、烤肉醬（市售品）2大匙、