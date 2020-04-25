IWC葡萄牙大軍23品陣列在前 月相潮汐腕表首發成亮點

2020年的鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）一波多折，原本從2019年跨向2020時準備從SIHH變身為W&W，除了遇上疫情一波多折，整個鐘表產業也面臨了極大變化與挑戰。而箇中依然無懼闊步向前的鐘表品牌，萬國表IWC肯定要算上一位。在鐘表產業大量關廠、減產的趨勢中，IWC依然將準備好的「葡萄牙」系列2020年新表一次問世，包含自動腕表、萬年曆、陀飛輪逆跳計時碼表、計時碼表、航海菁英五大系列之外，更有一只手上鍊單按鈕勞倫斯體育公益基金會特別腕表。

而「葡萄牙」系列最早可追朔至1939年，兩名葡萄牙經銷商向IWC訂購「具有懷表精準度」的大型腕表，型號為325；1993年時，為慶祝品牌125周年，IWC發表了一款以325為基礎的戰駒腕錶（Il Destriero Scafusia），並將「葡萄牙」系列正式推向公眾。2020的今年，葡萄牙系列帶來以40、42毫米為主的各式Dress Watch或複雜功能款式，某些複雜功能款式如萬年曆腕表42毫米18K紅金或18K Armor Gold®搭配藍色表面，將僅能在專賣店販售；而如果追求特別、但不追高價，型號IW500714的自動腕表就以精鋼搭配了酒紅色錶面，並具備小秒針與動力儲存的對稱設計，在顏色上帶來耳目一新的熟男氣息。