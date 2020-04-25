IWC葡萄牙大軍23品陣列在前 月相潮汐腕表首發成亮點
2020年的鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）一波多折，原本從2019年跨向2020時準備從SIHH變身為W&W，除了遇上疫情一波多折，整個鐘表產業也面臨了極大變化與挑戰。而箇中依然無懼闊步向前的鐘表品牌，萬國表IWC肯定要算上一位。在鐘表產業大量關廠、減產的趨勢中，IWC依然將準備好的「葡萄牙」系列2020年新表一次問世，包含自動腕表、萬年曆、陀飛輪逆跳計時碼表、計時碼表、航海菁英五大系列之外，更有一只手上鍊單按鈕勞倫斯體育公益基金會特別腕表。
而「葡萄牙」系列最早可追朔至1939年，兩名葡萄牙經銷商向IWC訂購「具有懷表精準度」的大型腕表，型號為325；1993年時，為慶祝品牌125周年，IWC發表了一款以325為基礎的戰駒腕錶（Il Destriero Scafusia），並將「葡萄牙」系列正式推向公眾。2020的今年，葡萄牙系列帶來以40、42毫米為主的各式Dress Watch或複雜功能款式，某些複雜功能款式如萬年曆腕表42毫米18K紅金或18K Armor Gold®搭配藍色表面，將僅能在專賣店販售；而如果追求特別、但不追高價，型號IW500714的自動腕表就以精鋼搭配了酒紅色錶面，並具備小秒針與動力儲存的對稱設計，在顏色上帶來耳目一新的熟男氣息。
最值得一提的款式則屬可顯示下次漲潮和退潮時間功能的「航海精英月相及潮汐腕表」（Ref.344001），這是葡萄牙系列首次將潮汐顯示功能加入設計，六點鐘方向的小表盤將顯示下一次滿潮和乾潮的預估時間，同時12點鐘方向的雙月相顯示則將進一步顯示大潮和小潮。這項功能必須透過精密計算，而來自沙夫豪森的製表師，最後成功將49個零件的潮汐顯示模組，整合進82835型機芯。玫瑰金搭配藍色表面與藍色橡膠表帶，訂價約108萬6,000元，並採常規發行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言