鐘表與奇蹟網路表展 新品情報大公開 揭2020高級鐘表全新篇章

雖然疫情持續延燒全球，但時間不等人。原訂四月下旬開展的「鐘表與奇蹟」（Wathces & Wonders）展，今日凌晨12點正式上線，合計包含歷峰集團旗下的卡地亞、伯爵、江詩丹頓、萬國與獨立製表等18個品牌確定加入，瑞士高級製表基金會（FHH）的主席兼董事總經理Fabienne Lupo女士表示，「我們很高興與世界上最好的製表品牌合作，並在產業最需要的時候，將Watches＆Wonders概念帶入網路。」

此後更將有10多個品牌陸續新增。品牌各自將新品資訊與影片在Watches & Wonders的網站對公眾公開，似為高級鐘表的2020年，掀開全新一頁。

綜觀今年新品，沛納海的Luminor Marina系列三款腕表在表殼表帶都使用超級夜光塗料，更將保固期限延長至70年之久，寫下當今最長保固期限；而限量表款的稀有性也令表廠紛將熱門款式導回專賣店中，像是IWC的葡萄牙系列陀飛輪逆跳計時腕表、羅杰杜彼（Roger Dubuis）的Excalibur Twofold雙陀飛輪，都屬專賣店限定；另外朗格的十進位Zeitwerk三問報時腕表，在2015年時推出前無古人，今年小改款換上蔚藍表情，全世界限量30只，同樣只能在全世界33間專賣店中購入。

積家原本就有「1,000」小時原廠性能測試機制，今年Master Control系列同樣依循此一標準、嚴以律己。四款腕表皆在機芯裝入表殼後，再針對溫差變化、壓力和抗磁等項目檢測，讓精密經得起時間考驗；Cartier則將1985年誕生的Pasha系列重新再出發，帶來自動、鑲嵌、滿鑽等不同款式，又像IWC則將葡萄牙（Portugieser）系列整編成一「隊」囊括23只堅強陣容的「葡萄牙」大軍，其中航海精英月相及潮汐腕表（Ref.344001）可顯示下次漲潮和退潮時間功能，是非複雜功能款中的搶眼亮點。