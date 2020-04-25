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鐘表與奇蹟網路表展 新品情報大公開 揭2020高級鐘表全新篇章

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
江詩丹頓「閣樓工匠」系列的The Singing Birds腕表，將蜂鳥、知更鳥、山雀、冠藍鳥，以「內填琺瑯」打造出四款限量一只的工藝之作。圖 / Vacheron Constantin提供。
江詩丹頓「閣樓工匠」系列的The Singing Birds腕表，將蜂鳥、知更鳥、山雀、冠藍鳥，以「內填琺瑯」打造出四款限量一只的工藝之作。圖 / Vacheron Constantin提供。

雖然疫情持續延燒全球，但時間不等人。原訂四月下旬開展的「鐘表與奇蹟」（Wathces & Wonders）展，今日凌晨12點正式上線，合計包含歷峰集團旗下的卡地亞、伯爵、江詩丹頓、萬國與獨立製表等18個品牌確定加入，瑞士高級製表基金會（FHH）的主席兼董事總經理Fabienne Lupo女士表示，「我們很高興與世界上最好的製表品牌合作，並在產業最需要的時候，將Watches＆Wonders概念帶入網路。」

此後更將有10多個品牌陸續新增。品牌各自將新品資訊與影片在Watches & Wonders的網站對公眾公開，似為高級鐘表的2020年，掀開全新一頁。

綜觀今年新品，沛納海的Luminor Marina系列三款腕表在表殼表帶都使用超級夜光塗料，更將保固期限延長至70年之久，寫下當今最長保固期限；而限量表款的稀有性也令表廠紛將熱門款式導回專賣店中，像是IWC的葡萄牙系列陀飛輪逆跳計時腕表、羅杰杜彼（Roger Dubuis）的Excalibur Twofold雙陀飛輪，都屬專賣店限定；另外朗格的十進位Zeitwerk三問報時腕表，在2015年時推出前無古人，今年小改款換上蔚藍表情，全世界限量30只，同樣只能在全世界33間專賣店中購入。

積家原本就有「1,000」小時原廠性能測試機制，今年Master Control系列同樣依循此一標準、嚴以律己。四款腕表皆在機芯裝入表殼後，再針對溫差變化、壓力和抗磁等項目檢測，讓精密經得起時間考驗；Cartier則將1985年誕生的Pasha系列重新再出發，帶來自動、鑲嵌、滿鑽等不同款式，又像IWC則將葡萄牙（Portugieser）系列整編成一「隊」囊括23只堅強陣容的「葡萄牙」大軍，其中航海精英月相及潮汐腕表（Ref.344001）可顯示下次漲潮和退潮時間功能，是非複雜功能款中的搶眼亮點。

壓軸的則數歷史悠久的江詩丹頓，FiftySix、Overseas、Traditionelle與Les Cabinotiers四大系列，一次集結運動休閒、古典正裝、複雜功能與工藝珍稀、珠寶鑲嵌等14款腕表，囊括高級鐘表技藝的全部可能。無論是以內填琺瑯製造、四款限量各一只的「閣樓工匠」系列的The Singing Birds腕表、洋溢復古與摩登運動氣息的FiftySix全日曆腕表，再度展現江詩丹頓身為頂級製錶工坊的大師風範。

朗格在2015年發表的十進位Zeitwerk三問報時腕表，前代未聞，今年換上蔚藍新色，只在專賣店、限量30只發行。圖 / A.Lange & söhne提供。
朗格在2015年發表的十進位Zeitwerk三問報時腕表，前代未聞，今年換上蔚藍新色，只在專賣店、限量30只發行。圖 / A.Lange & söhne提供。
積家，Master Control系列日曆腕表，全系列導入1,000小時性能測試，為明日的精密性能、超前部署。圖 / JaegerLeCoultre提供。
積家，Master Control系列日曆腕表，全系列導入1,000小時性能測試，為明日的精密性能、超前部署。圖 / JaegerLeCoultre提供。
鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）的幕後推手，正是瑞士高級製表基金會（FHH）的主席兼董事總經理Fabienne Lupo女士。圖 / Watches & Wonders提供。
鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）的幕後推手，正是瑞士高級製表基金會（FHH）的主席兼董事總經理Fabienne Lupo女士。圖 / Watches & Wonders提供。
PANERAI Luminor Marina系列的PAM01117、PAM01118、PAM01119，除使用夜光塗料，更將保養服務延長至70年之久，顛覆常識。圖 / PANERAI提供。
PANERAI Luminor Marina系列的PAM01117、PAM01118、PAM01119，除使用夜光塗料，更將保養服務延長至70年之久，顛覆常識。圖 / PANERAI提供。
江詩丹頓的FiftySix全日曆腕表，在1950復古風格外，同時散發休閒寫意的高級感。圖 / Vacheron Constantin提供。
江詩丹頓的FiftySix全日曆腕表，在1950復古風格外，同時散發休閒寫意的高級感。圖 / Vacheron Constantin提供。
月亮與潮汐息息相關，IWC首度將月相與潮汐顯示功能加入葡萄牙系列，玫瑰金表殼搭蔚藍成色，典雅且迷人，108萬6,000元。圖 / IWC提供。
月亮與潮汐息息相關，IWC首度將月相與潮汐顯示功能加入葡萄牙系列，玫瑰金表殼搭蔚藍成色，典雅且迷人，108萬6,000元。圖 / IWC提供。

腕表 品牌 葡萄牙

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