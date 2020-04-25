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運動＋飲食不是最重要！維密超模曝光減肥「關鍵3招」
還記得美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret），每年的維密大秀上，一票超模身著火辣內衣走上伸展台，許多模特兒都以能走上維密舞台為舞台的重要里程碑，其中大陸超模何穗也曾走過維密舞台，代表她有著絕佳的好身材。
身為超模的何穗，身高178公分，體重卻都維持在50公斤，身為超模，得要時時刻刻的控制飲食、運動等，何穗對於身材管理也很有自己的想法，日前她就以自身的經驗，提供給想要減肥的人，3個必學建議，都不是特別難，重點是持之以恆。
建議一、減肥要有新鮮感
不管是透過飲食或運動來減肥、或控制身材，如果都只吃少數幾類食物、只做某2～3種運動，那麼一定會容易膩，因此一定要學習讓自己有新鮮感，譬如有氧運動，從騎腳踏車、游泳、跳韻律舞、登山等，都可以多重搭配，飲食上也是同樣的道理，多樣化嘗試飲食，天天吃沙拉也一定會讓自己更膩。
建議二、速成減肥不是好事，放慢速度
很多人減肥，都追求速成，譬如希望自己一個月瘦4～5公斤，然後用很激烈的手法減肥，但其實太考驗自己的自制力與恆心，反而容易導致破功。何穗認為，減肥要有正確的心態、開心的心情，所以不要逼死自己，譬如一個月的目標，可以調整為2公斤，讓自己輕鬆一點，反而比較容易達成。
建議三、減肥同時，也要懂得休息
減肥的目的，重點是讓自己更健康，或養出好的體態，但真的不用逼死自己，如果某一天真的很累，或真的心情不好，那也不一定逼自己還要狂運動，或是猛節食，到時候反撲會更大，重點是「真的撐不下去時，就休息一下吧！」，何穗建議，減肥與休息的時間比例可以為8：2，讓自己休息一下，才能走更長遠的路。
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