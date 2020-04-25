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想緊跟流行色搭配就要戴上Victorinox、Citizen新表 讓你造型有亮點

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Victorinox根據色彩權威機構WGSN春夏趨勢，以薄荷綠、冰晶藍或香檳金來點綴Alliance XS女表。圖／Victorinox提供
Victorinox根據色彩權威機構WGSN春夏趨勢，以薄荷綠、冰晶藍或香檳金來點綴Alliance XS女表。圖／Victorinox提供

服裝換季到來，配件也要跟著改變，特別是每日都會配戴的手表。Victorinox和星辰表（Citizen）都針對男、女消費者推出新配色款，讓你在搭配造型時更有亮點。

Victorinox根據色彩權威機構WGSN春夏趨勢，翻玩粉嫩色調，降低彩度以帶有灰色調的薄荷綠、冰晶藍或香檳金來點綴Alliance XS女表。28毫米尺寸的表徑，搭配太陽放射飾紋小表盤，Victorinox還以11顆Swarovski水晶當作時標，加上具有Super-LumiNova夜光技術的指針與標示，優雅裝飾的同時完美實用性，為系列注入輕奢感，更提供5年保修服務。而且延續了品牌的耐用精神，搭載防刮花三層塗膜、防反光藍寶石水晶鏡面，防水深度達 100公尺，讓女性能隨心所欲搭配使用。

為了熱愛冒險風格的男性，Citizen提供了叢林綠配色的BN4048-14X及焦土棕配色BN4049-11E的光動能高度計測腕表，皆採用自然的色調來凸顯outdoor 運動風格。品牌以不同色調的電鍍技術讓外觀有鮮明設計且保有光動能高度計測的DNA，時刻以及表圈上顯示海拔高度的數字皆採用清晰俐落的皓白字體，與表圈及面盤劃出對比，讓時間、高度測量及電力儲存級更易被閱讀。表帶部分採用了尼龍以及小牛皮拼接，相較於單一材質的錶帶，更具輕盈以及柔軟特性，配戴時會更舒適。

Victorinox Alliance XS系列女表，不鏽鋼表殼、表鍊，約18,000元。圖／Victorinox提供
Victorinox Alliance XS系列女表，不鏽鋼表殼、表鍊，約18,000元。圖／Victorinox提供

Victorinox Alliance XS系列女表，不鏽鋼表殼、表鍊，約18,000元。圖／Victorinox提供
Victorinox Alliance XS系列女表，不鏽鋼表殼、表鍊，約18,000元。圖／Victorinox提供

星辰表BN4049-11E腕表，不鏽鋼表殼，限量100只，約23,800元。圖／Citizen提供
星辰表BN4049-11E腕表，不鏽鋼表殼，限量100只，約23,800元。圖／Citizen提供

星辰表BN4048-14X腕表，不鏽鋼表殼，限量100只，約22,800元。圖／Citizen提供
星辰表BN4048-14X腕表，不鏽鋼表殼，限量100只，約22,800元。圖／Citizen提供

品牌 換季 男性

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