疫情下的母親節 百貨打出「優惠延長賽」

疫情衝擊全台百貨零售業，來客、業績雙雙跳水，經濟部公布3月零售、餐飲業營業額，受新冠肺炎疫情影響，餐飲、百貨公司成為兩大慘業，營收衰退幅度均逾2成。面對上半年最重要的母親節檔期，各大百貨打出「優惠延長賽」策略。

繼新光三越、SOGO母親節紛紛延長母親節優惠天數後。台北101購物中心也宣布首波13%回饋，特別加碼延長至5月10日母親節當天，推出國際精品、流行生活、美妝香氛消費滿2萬元，最高送2千5；珠寶腕表單筆每滿5萬元送4千5，最高享9%回饋。另外，各大國際精品主力商品轉進台灣，包括卡地亞、蕭邦、De Beers、伯爵匯聚總價逾65億的珠寶腕表在台北101展開頂級珠寶展。

環球購物中心母親節加碼，包括主打行動支付、GMpay回饋最高達18%，再創歷年母親節檔期回饋率最高，並推出中國信託全卡友特別優惠。中信卡綁定GMpay，5月3日前單筆消費滿3千送350元電子禮券，最高可享12%回饋，若為中信Global Mall聯名卡卡友，當日刷卡累計滿3千元再加贈200元電子商品禮券，回饋最高達18%。

環球同時推出總價值近50萬元會員大樂抽，消費滿千元即可抽防疫小家電，包括上萬元按摩椅、空氣淨化器、5千元購物金等。母親節必備的聚餐，無論是外帶、外送或線上購物即食料理推出優惠85折起。