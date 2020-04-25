LEVI'S美日混血501®牛仔褲夢幻登台 限量10件想入手請抽籤

這樣的501®牛仔褲你看過沒？今年是這系列褲款問世的147周年，因此LEVI'S®為收藏家推出了全球限量的1966年501®美日混血原布丹寧限定版牛仔褲，台灣引進共10件，想買還要先排隊抽籤。另外，Edwin也以職人工藝為為概念打造具日式美學的江戶勝EDO KATSU系列褲款與服飾。

LEVI'S® 1966 501®褲款，台灣限量10件19,800元。圖／LEVI'S提供

60年代對於LEVI'S®而言可謂意義重大，因此極限量的LEVIS® 1966 501®褲款就以當時的經典褲型為基礎，版型屬於「標準直筒」，褲管不會過於寬大與緊身，符合當下的穿著趨勢。而這款限量的501®褲，外觀最大特色就是雙馬皮標還原了該年份有著「XX」字樣，而且口袋紙牌、紅旗標及鈕扣等細節，也都以日文片假名取代原本為人所知的英文字母，從裡到外皆展現正統純日風格。但價格也隨之珍稀的程度提升，要價19,800元，但並非想入手就能買到，欲收藏的人還要先成為LEVI'S® Rewards會員，才有資格獲得抽籤機會購買。

雙馬皮標、口袋紙牌、紅旗標及鈕扣等細節，也都以日文片假名取代原本為人所知的英文字母。圖／LEVI'S提供

LEVI'S® 1966 501®褲款鉚釘也以日文片假名取代原本為人所知的英文字母。圖／LEVI'S提供

大寫E的紅旗標也以日文片假名取代原本為人所知的英文字母。圖／LEVI'S提供

而說到日式風格，Edwin的新作也不遑多讓，全新的江戶勝EDO KATSU系列，就以日本平安時代即有的經典手工藝品「能面NOH MASK」作為這季主題。採用了能劇中必備如「樂器、樂師、主角」、及舞臺經典背景「松羽目」等設計，結合原有江戶勝浮世繪元素與之結合，裝飾在牛仔褲或是服飾上。不僅如此，保留日本傳統的織物藍染技藝的Indigo子系列，就透過職人手工藍染技術，反覆染、曬，將面料呈現出自然落色效果，除了傳達江戶勝的品牌精神外，也傳達對這項古老工藝的敬意。

堅持慢工出品，Edwin的江戶勝系列讓每件服飾歷久彌新。圖／Edwin提供