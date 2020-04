平價時尚品牌聯手陳庭妮、張鈞甯等人 響應環保回收、拯救澳洲生態

不管是否有新冠肺炎,每一個人都應該為我們所處的地球盡一分力,為了自己與未來都是如此。所以,平價時尚品牌H&M在今年的舊衣回收周邀請了陳庭妮、張鈞甯等藝人,一同響應。而H:CONNECT也找來王一傳、管麟穿上公益T恤,關注面臨野火摧殘的澳洲。

H&M在今年的舊衣回收周邀請了張鈞甯,一同響應。圖/H&M提供

H&M行之有年的舊衣回收活動,今年邀請全台超過60位藝人朋友一同響應,包含張鈞甯、徐佳瑩、陳庭妮、曾之喬等人,共襄盛舉。台灣回收成果非凡再創新紀錄,全台13家門市共回收逾11,900公斤舊織品,與去年舊衣回收周回收總重約7,300公斤相比成長6成之多。而且2019整年回收共約68,800公斤,但今年截至4月20日已回收逾44,500公斤,成效顯著。而且,每回收ㄧ公斤衣物,H&M就捐出0.02歐元,回饋全球74個市場各自簽訂之指定慈善機構如聯合國兒童文教基金會、紅十字會等。

H&M在今年的舊衣回收周邀請了張立昂,一同響應。圖/H&M提供

H&M在今年的舊衣回收周邀請了陳庭妮,一同響應。圖/H&M提供

H&M在今年的舊衣回收周邀請了曾之喬,一同響應。圖/H&M提供

而來自韓國的快時尚品牌H:CONNECT也不落人後,秉持著環境永續的精神,今年首次推出限量設計系列Connect to the World T恤。以澳洲無尾熊為概念設計,並採用可回歸自然、無添加染劑的質料製成5款男、女都可以穿的T恤,請來王一傳、管麟來演繹。另外,Connect to the World系列無尾熊限量T恤,將所得扣除成本後,全數透過中華民國紅十字會捐贈給澳洲紅十字會,為面臨野火摧殘的澳洲盡份心力。

管麟演繹H:CONNECT的Connect to the World T恤。圖/摘自instagram

王一傳演繹H:CONNECT的Connect to the World T恤。圖/摘自instagram

H:CONNECT男裝無尾熊條紋T恤980元。圖/H:CONNECT提供