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平價時尚品牌聯手陳庭妮、張鈞甯等人 響應環保回收、拯救澳洲生態

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
H&M在今年的舊衣回收周邀請了陳庭妮、張鈞甯等藝人，一同響應。圖／H&M提供
H&M在今年的舊衣回收周邀請了陳庭妮、張鈞甯等藝人，一同響應。圖／H&M提供

不管是否有新冠肺炎，每一個人都應該為我們所處的地球盡一分力，為了自己與未來都是如此。所以，平價時尚品牌H&M在今年的舊衣回收周邀請了陳庭妮、張鈞甯等藝人，一同響應。而H:CONNECT也找來王一傳、管麟穿上公益T恤，關注面臨野火摧殘的澳洲

H&M在今年的舊衣回收周邀請了張鈞甯，一同響應。圖／H&M提供
H&M在今年的舊衣回收周邀請了張鈞甯，一同響應。圖／H&M提供

H&M在今年的舊衣回收周邀請了張鈞甯，一同響應。圖／H&M提供
H&M在今年的舊衣回收周邀請了張鈞甯，一同響應。圖／H&M提供

H&M行之有年的舊衣回收活動，今年邀請全台超過60位藝人朋友一同響應，包含張鈞甯、徐佳瑩、陳庭妮、曾之喬等人，共襄盛舉。台灣回收成果非凡再創新紀錄，全台13家門市共回收逾11,900公斤舊織品，與去年舊衣回收周回收總重約7,300公斤相比成長6成之多。而且2019整年回收共約68,800公斤，但今年截至4月20日已回收逾44,500公斤，成效顯著。而且，每回收ㄧ公斤衣物，H&M就捐出0.02歐元，回饋全球74個市場各自簽訂之指定慈善機構如聯合國兒童文教基金會、紅十字會等。

H&M在今年的舊衣回收周邀請了張立昂，一同響應。圖／H&M提供
H&M在今年的舊衣回收周邀請了張立昂，一同響應。圖／H&M提供

H&M在今年的舊衣回收周邀請了陳庭妮，一同響應。圖／H&M提供
H&M在今年的舊衣回收周邀請了陳庭妮，一同響應。圖／H&M提供

H&M在今年的舊衣回收周邀請了曾之喬，一同響應。圖／H&M提供
H&M在今年的舊衣回收周邀請了曾之喬，一同響應。圖／H&M提供

而來自韓國的快時尚品牌H:CONNECT也不落人後，秉持著環境永續的精神，今年首次推出限量設計系列Connect to the World T恤。以澳洲無尾熊為概念設計，並採用可回歸自然、無添加染劑的質料製成5款男、女都可以穿的T恤，請來王一傳、管麟來演繹。另外，Connect to the World系列無尾熊限量T恤，將所得扣除成本後，全數透過中華民國紅十字會捐贈給澳洲紅十字會，為面臨野火摧殘的澳洲盡份心力。

管麟演繹H:CONNECT的Connect to the World T恤。圖／摘自instagram
管麟演繹H:CONNECT的Connect to the World T恤。圖／摘自instagram

王一傳演繹H:CONNECT的Connect to the World T恤。圖／摘自instagram
王一傳演繹H:CONNECT的Connect to the World T恤。圖／摘自instagram

H:CONNECT男裝無尾熊條紋T恤980元。圖／H:CONNECT提供
H:CONNECT男裝無尾熊條紋T恤980元。圖／H:CONNECT提供

H:CONNECT女裝無尾熊圓領T恤980元。圖／H:CONNECT提供
H:CONNECT女裝無尾熊圓領T恤980元。圖／H:CONNECT提供

澳洲 紅十字會 H&M

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