不只臉頰！塗美白精華最常漏抹「3部位」，難怪不夠白

雖然近期天氣時陰時晴，但各大品牌的美白保養品，已經陸續上市，想要趁著大太陽來臨前，讓肌膚淨亮透白，都會選擦美白精華液。可是有沒有發現，如果塗抹美白精華液不夠確實，臉上看起來還是會黑黑的，總覺得有些地方就是不夠白，或總是膚色不均勻。

使用美白精華時，不是只有塗上臉頰而已，資深櫃姐提醒，有三個部位，很多人都會漏掉，如果沒有確實擦到，臉部看起來就容易膚色不均，怎麼擦精華都沒用。

部位一、靠近髮際線

擦精華液時，記得要塗到臉部肌膚與髮際線的交界處，這邊常常很容易忽略，而且不管是擦精華液或防曬，髮際線都記得要擦到，不然到時候臉部皮膚與頭髮交接，會呈現明顯色差，看起來就很怪。

部位二、嘴角

大家擦精華液，多數會從兩頰、額頭到下巴，也可能不會忘記人中，但是嘴角兩側，可能會因為手勢關係，不小心就忽略，而且不只忘記擦，也可能保養完就喝水、吃東西，嘴角旁即使有擦到保養品，也可能沒效果。長期下來，嘴角兩側的皮膚顏色就會不同，所以嘴角兩側的保養，要格外注意。

部位三、鼻翼兩側