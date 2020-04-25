快訊

13天零本土確診 連5天病例來源全是敦睦艦隊

放寬規定！人道考量 居家檢疫隔離期間「奔喪解禁」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只臉頰！塗美白精華最常漏抹「3部位」，難怪不夠白

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
鼻翼兩側通常凹陷，很容易膚色不均。圖／摘自pakutaso
鼻翼兩側通常凹陷，很容易膚色不均。圖／摘自pakutaso

雖然近期天氣時陰時晴，但各大品牌的美白保養品，已經陸續上市，想要趁著大太陽來臨前，讓肌膚淨亮透白，都會選擦美白精華液。可是有沒有發現，如果塗抹美白精華液不夠確實，臉上看起來還是會黑黑的，總覺得有些地方就是不夠白，或總是膚色不均勻。

使用美白精華時，不是只有塗上臉頰而已，資深櫃姐提醒，有三個部位，很多人都會漏掉，如果沒有確實擦到，臉部看起來就容易膚色不均，怎麼擦精華都沒用。

部位一、靠近髮際線

擦精華液時，記得要塗到臉部肌膚與髮際線的交界處，這邊常常很容易忽略，而且不管是擦精華液或防曬，髮際線都記得要擦到，不然到時候臉部皮膚與頭髮交接，會呈現明顯色差，看起來就很怪。

部位二、嘴角

大家擦精華液，多數會從兩頰、額頭到下巴，也可能不會忘記人中，但是嘴角兩側，可能會因為手勢關係，不小心就忽略，而且不只忘記擦，也可能保養完就喝水、吃東西，嘴角旁即使有擦到保養品，也可能沒效果。長期下來，嘴角兩側的皮膚顏色就會不同，所以嘴角兩側的保養，要格外注意。

部位三、鼻翼兩側

多數人的鼻翼兩側，都會凹陷，所以一定要特別注意塗抹保養品，但常常可能會忽略，或是鼻翼兩側的保養品擦得不夠多，如果膚色不均，整張臉看起來會更黑。

嘴角是擦保養品，容易忽略的地方。圖／摘自pakutaso
嘴角是擦保養品，容易忽略的地方。圖／摘自pakutaso
髮際線是擦保養、防曬都要注意的地方。圖／摘自pakutaso
髮際線是擦保養、防曬都要注意的地方。圖／摘自pakutaso

美白 防曬

延伸閱讀

美肌防曬新趨勢 亮顏有感「瑰蜜霜」一次搞定防曬上妝

美膚娜娜夏季救援，搶救暗沉痘斑肌膚五步驟預備起

新冠肺炎帶來什麼好處？ 網曝這個影響讓人好輕鬆

頂級保養RéVive推「滴肌精」籲別以為戴口罩可以抗老

相關新聞

平價時尚品牌聯手陳庭妮、張鈞甯等人 響應環保回收、拯救澳洲生態

不管是否有新冠肺炎，每一個人都應該為我們所處的地球盡一分力，為了自己與未來都是如此。所以，平價時尚品牌H&M在今年的舊衣...

不只臉頰！塗美白精華最常漏抹「3部位」，難怪不夠白

雖然近期天氣時陰時晴，但各大品牌的美白保養品，已經陸續上市，想要趁著大太陽來臨前，讓肌膚淨亮透白，都會選擦美白精華液。可...

疫情轉型！星料理「冷凍」賣、冷凍食品變身「熱外帶」

疫情衝擊下，餐飲市場景氣低迷，不少知名老字號餐廳、連鎖名店撐不住陸續熄燈收場，當消費者從外食族轉變成宅食客，除了外帶外送...

連續9天「買一送一」 「樂雅樂」點牛排送義大利麵

剛結束完清明連假，五一勞動節又將到來，「Royal Host樂雅樂家庭餐廳」繼上次連續8天活動後好評不斷，這次加碼推出9...

「美威鮭魚」走出冷凍櫃！鮭魚料理能外帶 在家吃起來

美威鮭魚迎接夏日「纖美」季，全新推出「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」、「炭烤彩蔬厚切鮭魚排飯」，同時，走出冷凍櫃與餐廳，與food...

粉紅力量的溫暖旋風！ 微熱山丘推限定「粉紅蘋果酥」

近日台灣吹起粉紅力量的溫暖旋風，台灣甜點品牌-微熱山丘也在溫馨的五月時節，推出期間限定的「粉紅蘋果酥」，超人氣的蘋果酥裹...

絕美日本浮世繪必收！雅詩蘭黛原生露、櫻花水超限量版

因為疫情關係，出不了國嗎？沒關係，用保養品時也能感受濃濃的東洋風！雅詩蘭黛聯名國際塗鴉大師Lady AIKO，為微分子肌...

1000小時測試保證 積家新作Master Control系列 自我審查不手軟

嚴以律己的道理，其實瑞士人也曉得。積家（Jaeger-LeCoultre）推出2020年新品Master Control...

美肌防曬新趨勢 亮顏有感「瑰蜜霜」一次搞定防曬上妝

有鑑於現代女性對於肌膚防曬防護要求日漸增長，同時想在忙碌快節奏的生活步調下，一次解決防曬及上妝雙重需求，法國醫美保養品牌...

不被普悠瑪日廠當愷子 台鐵改國產或通用零件已年省1億

普悠瑪列車翻覆事故，台鐵控告日商求償6.1億，並全面維修每列車的主風泵、閘瓦等，但同時，台鐵一年要花10億元向日本車輛（...

沛納海承諾超豪氣 70年保養期限安心買 專賣店限定

沛納海2020年鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展，一口氣帶來超長保養70年、創新材質Fibrat...

超夢幻逸作 朗格三問腕表換新色 全世界限量30只

2020年鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）網路表展今日正式上線，德國頂級製表品牌朗格（A.Lange &...

熱門新聞

改善排隊塞車！全聯推結帳新政策 網哀號：超不便利

頂呱呱必吃餐點？ 老饕答案一面倒：吃過回不去

右側鼻塞10幾年哀怨「聞不到」 開刀後切開肉瘤醫師傻眼

開放路肩是大陷阱？車主收到最貴1張紅單

貓咪連續五年在北車通風管生寶寶 台鐵籲勿驚擾餵食

手搖飲打工時薪僅90元 女指控遭老闆娘冷回：我們不一樣！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。