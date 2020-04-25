連續9天「買一送一」 「樂雅樂」點牛排送義大利麵

剛結束完清明連假，五一勞動節又將到來，「Royal Host樂雅樂家庭餐廳」繼上次連續8天活動後好評不斷，這次加碼推出9天不間斷的限時活動，搶先在五一勞動節前開跑推出「兩人同行，一人免費」，母親節聚餐也能通通包辦。

樂雅樂這次端出好評熱賣的重量級「澳洲霸氣戰斧牛排17oz」、多汁美味的「美國安格斯紐約客牛排14oz」、入口即化的「日本秋田A5黑毛和牛」，今(25日)起連續9天推出「兩人同行，一人免費」，凡點購上述的三款餐點，免費送義大利麵乙份。

買一「送一」的義大利麵也是熱銷款，包括大受歡迎的「蒜香蕃茄海鮮義大利麵」、清爽不膩的「海鮮青醬義大利麵」、經典不敗的「野菇雞肉義大利麵」、蔬食首推的「野菇奶油鮮蔬麵」等四款。活動每桌每筆最多兩組，不與其它優惠併用；適用於11點後，僅限內用。