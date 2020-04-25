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疫情轉型！星料理「冷凍」賣、冷凍食品變身「熱外帶」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
美威鮭魚推出新菜，健康滿分、清爽無負擔的「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」，同步推外帶外送。圖／美威鮭魚提供
美威鮭魚推出新菜，健康滿分、清爽無負擔的「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」，同步推外帶外送。圖／美威鮭魚提供

疫情衝擊下，餐飲市場景氣低迷，不少知名老字號餐廳、連鎖名店撐不住陸續熄燈收場，當消費者從外食族轉變成宅食客，除了外帶外送成顯學，近來也有愈來愈多餐飲業者投入冷凍即食或常溫包，更甚過去的「剪刀經濟」，從星級飯店到星料理，選擇更多，料理方式也更簡便。

其中，六福與晶華兩大旅遊集團早在多年前就開始發展電商通路，晶華酒店的冠軍牛肉麵從冷凍包發展成常溫包，甚至外賣到香港、日本，接著再推便利好吃的「晶華府城肉燥」；六福則是集結旗下餐廳的熱門菜色，包括退出市場的「六福皇宮」、「六福客棧」等品牌菜系，通路遍布量販與各大電商。

漢來美食日前也宣示跨入冷凍食品市場，「豬腳麵線」率先上架，4 月底還有獅子頭和滷肉豆腐登場。

台灣的「剪刀經濟」也從星級飯店，跨到海外來台的米其林「星料理」。連續11年榮獲米其林一星的「添好運」，因應疫情，台灣領先全球在3月推出第一波冷凍防疫組，上市一個月就熱銷6,000組；第二波立即跟進，推出每17秒賣出一顆，寫下熱銷紀錄的「酥皮焗叉燒包」冷凍包，同步推出人氣港式牛腩湯麵、添好運流沙包、鮮蝦燒賣皇、鮑汁燜鳳爪等，五大商品集結成「防疫合購組」1,160元。

台灣添好運不只有領先全球的冷凍包，看好網購商機，全新購物商城同步上線，商品可預購，同時，也是首家米其林推出「面交服務」的業者。

米其林一星小販「了凡油雞飯.麵」也跟進，在台灣首推全球獨家的「冷凍摘星系列」，以及了凡秘滷系列等10個品項，強調是「米其林真功夫家庭常備菜」，下酒、下飯、零嘴皆宜。腦筋動得快的業者，也打出「防疫合購組」最高6折起，5/31前預購加碼送300元。

海外品牌來台，必得隨著市場因應變化。全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，也走出冷凍櫃與餐廳，首度與foodpanda、Uber Eats合作，各種鮭魚料理可直送到家；4月27日至5月31日外帶任一原價主餐，可享88折優惠（需取餐前30分鐘電話預約訂購）。

而台灣最大韓式連鎖業者「豆府」也攜手八大連鎖餐飲同業，推出世界美食冷凍料理組；瓦城之前推出的泰式酸辣乾拌麵，成為電商熱銷之選，同樣成功打出新通路。

「上海醃篤鮮」也出外帶包，輕鬆變身煲湯、火鍋、湯麵料理。圖／六福旅遊集團提供
「上海醃篤鮮」也出外帶包，輕鬆變身煲湯、火鍋、湯麵料理。圖／六福旅遊集團提供
晶華一碗牛肉麵，賣出大商機。圖／台北晶華酒店提供
晶華一碗牛肉麵，賣出大商機。圖／台北晶華酒店提供
六福客棧的港點也有冷凍包料理，甫推出就大受歡迎。圖／六福旅遊集團提供
六福客棧的港點也有冷凍包料理，甫推出就大受歡迎。圖／六福旅遊集團提供
添好運「酥皮局叉燒包」有冷凍包了，這是品牌在台灣每17秒售出一顆的第一名熱銷商品。圖／和億生活集團提供
添好運「酥皮局叉燒包」有冷凍包了，這是品牌在台灣每17秒售出一顆的第一名熱銷商品。圖／和億生活集團提供
「晶華府城肉燥」可做多樣變身，是家庭方便的常備料理包。圖／台北晶華酒店提供
「晶華府城肉燥」可做多樣變身，是家庭方便的常備料理包。圖／台北晶華酒店提供

米其林 電商 品牌

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