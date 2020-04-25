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「美威鮭魚」走出冷凍櫃！鮭魚料理能外帶 在家吃起來
美威鮭魚迎接夏日「纖美」季，全新推出「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」、「炭烤彩蔬厚切鮭魚排飯」，同時，走出冷凍櫃與餐廳，與foodpanda、Uber Eats合作，各種鮭魚料理可直送到家。
全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即起出新菜，包括清爽無負擔的「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」，以及炭烤香四溢的「炭烤彩蔬厚切鮭魚排飯」。業者表示，研發團隊嚴選鮭魚豐厚Q彈部位，以高溫烘烤鎖住鮭魚獨有的綿密脂香，防疫時期，除了鮭魚豐富的營養，還有多種蔬菜的膳食纖維，可為身體建立防護罩。另有期間限定的鮭蜜手工甜點「夏日芒果奶酪」。
即日起至7月14日，凡點購「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」或「炭烤彩蔬厚切鮭魚排飯」，即可以優惠價19元加購（美河市店不適用）。此外，新菜上市，也推出多項營養均衡的單人、雙人鮭魚套餐，可享近7折優惠。
因應疫情影響，全台各大美威鮭魚專賣店提供外帶、外送服務，4月27日至5月31日，凡消費者外帶任一原價主餐，可享88折優惠折扣（需取餐前30分鐘電話預約訂購）。此外，也攜手foodpanda、Uber Eats兩大美食外送平台，並上架88折專屬優惠套餐。
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