快訊

敦睦艦官兵檢疫滿一周 社區如有感染者恐近日發病

加強防疫！北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉紅力量的溫暖旋風！ 微熱山丘推限定「粉紅蘋果酥」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
近日台灣吹起粉紅力量的溫暖旋風，台灣甜點品牌-微熱山丘也在溫馨的五月時節，推出期間限定的「粉紅蘋果酥」，超人氣的蘋果酥裹上紅寶石巧克力，為蘋果酥原有甜而不膩的清香，以具有天然果香的獨特巧克力增添柔順口感，即日起於品牌官網及全台實體通路正式上市。 圖／微熱山丘提供
近日台灣吹起粉紅力量的溫暖旋風，台灣甜點品牌-微熱山丘也在溫馨的五月時節，推出期間限定的「粉紅蘋果酥」，超人氣的蘋果酥裹上紅寶石巧克力，為蘋果酥原有甜而不膩的清香，以具有天然果香的獨特巧克力增添柔順口感，即日起於品牌官網及全台實體通路正式上市。 圖／微熱山丘提供

近日台灣吹起粉紅力量的溫暖旋風，台灣甜點品牌-微熱山丘也在溫馨的五月時節，推出期間限定的「粉紅蘋果酥」，超人氣的蘋果酥裹上紅寶石巧克力，為蘋果酥原有甜而不膩的清香，以具有天然果香的獨特巧克力增添柔順口感，即日起於品牌官網及全台實體通路正式上市。

適逢感謝母親的時節，微熱山丘也將發起臉書「The Greatest Love of All」活動，希望以粉紅蘋果酥表達最真摯的感謝與祝福，為大家傳達感謝之意給在生活中溫暖大家的每一個人。

微熱山丘期間限定新品「粉紅蘋果酥」，選用的是日本青森廣為人知的「紅玉蘋果」，以特殊糖漬慢煮的方式，維持紅玉蘋果果丁的色澤與清脆口感，悉心調製適當的比例，讓紅玉蘋果酸甜與清脆的風味完美封存於深紅色的蘋果醬。酥皮上淋上的則是紅寶石巧克力 （Ruby Chocolate），是從天然紅寶石可可豆萃取提煉而成，清新淡雅的香氣與傳統巧克力不同，食用時可以品嚐到些許天然的梅果香氣，天然擁有吸睛的粉紅色澤，在巧克力中獨樹一格。

粉紅蘋果酥結合了紅寶石巧克力，融合蘋果果丁與莓果酸甜香氣，口感絲滑濃郁。而特別版酥皮，則是以日本麵粉、健康飼養的鮮立蛋加上法國奶油揉製成，且酥皮上層的紅寶石巧克力，自然滴落的美好狀態，更添蘋果酥的浪漫氛圍。

且此次的產品包裝，也是處處呈現粉紅泡泡。包裝設計以經典牛皮紙盒加上粉色蘋果插畫，搭配細緻粉紅緞帶，讓禮盒呈現溫潤的粉紅氣氛，再加上品牌限定版布提袋，紅玉蘋果上刻畫專屬的暖心文字「The Greatest Love」，傳遞最真摯的心意與感謝給每一位收到粉紅蘋果酥的人。

巧克力 微熱山丘 品牌

延伸閱讀

Apple蘋果為2020年版iPhone SE 釋出iOS 13.4.1更新

蘋果Netflix搶攻宅商機 拓展串流服務版圖

蘋果為新版iPhone SE發布iOS 13.4.1更新 拿到就能進行升級

蘋果也開始玩抖音！開通TikTok官方帳號 用短影片勾引果粉

相關新聞

不被普悠瑪日廠當愷子 台鐵改國產或通用零件已年省1億

普悠瑪列車翻覆事故，台鐵控告日商求償6.1億，並全面維修每列車的主風泵、閘瓦等，但同時，台鐵一年要花10億元向日本車輛（...

「美威鮭魚」走出冷凍櫃！鮭魚料理能外帶 在家吃起來

美威鮭魚迎接夏日「纖美」季，全新推出「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」、「炭烤彩蔬厚切鮭魚排飯」，同時，走出冷凍櫃與餐廳，與food...

粉紅力量的溫暖旋風！ 微熱山丘推限定「粉紅蘋果酥」

近日台灣吹起粉紅力量的溫暖旋風，台灣甜點品牌-微熱山丘也在溫馨的五月時節，推出期間限定的「粉紅蘋果酥」，超人氣的蘋果酥裹...

絕美日本浮世繪必收！雅詩蘭黛原生露、櫻花水超限量版

因為疫情關係，出不了國嗎？沒關係，用保養品時也能感受濃濃的東洋風！雅詩蘭黛聯名國際塗鴉大師Lady AIKO，為微分子肌...

1000小時測試保證 積家新作Master Control系列 自我審查不手軟

嚴以律己的道理，其實瑞士人也曉得。積家（Jaeger-LeCoultre）推出2020年新品Master Control...

美肌防曬新趨勢 亮顏有感「瑰蜜霜」一次搞定防曬上妝

有鑑於現代女性對於肌膚防曬防護要求日漸增長，同時想在忙碌快節奏的生活步調下，一次解決防曬及上妝雙重需求，法國醫美保養品牌...

沛納海承諾超豪氣 70年保養期限安心買 專賣店限定

沛納海2020年鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展，一口氣帶來超長保養70年、創新材質Fibrat...

超夢幻逸作 朗格三問腕表換新色 全世界限量30只

2020年鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）網路表展今日正式上線，德國頂級製表品牌朗格（A.Lange &...

經典計時50載 重返1970 阿波羅太空船與超霸的關鍵14秒

卡通與高級鐘表，聽起來相去甚遠，但歐米茄（OMEGA）的超霸（speedmaster）系列卻與卡通史努比頗有淵源。200...

振頤軒療芋餐包、樂子芒果生乳三明治太誘人！7-11「生活美食誌」預購芋泥、芒果甜點全都有

雖然今年的天氣讓人有點難捉摸，但即將邁入5月，代表夏天的腳步越來越近了。7－ELEVEN即日起「生活美食誌」預購推出真夏...

在家做出外食感／用氣炸鍋變出夜市熱狗、豬肋排、豪華海鮮盤

疫情延燒讓許多人減少外食、比較少上館子、好久沒有逛夜市.....，你也希望自己廚藝大爆發嗎？只要好好運用「氣炸鍋」，就可...

在家吃飯／做「燉補」好簡單！3道素燉補電鍋一指完成

忽冷忽熱的天氣想要來點「燉補」養身嗎？電鍋絕對是忙忙族的好朋友，除了簡單的保溫跟煮飯，製作起料理更是簡單方便，《大忙人的...

熱門新聞

改善排隊塞車！全聯推結帳新政策 網哀號：超不便利

右側鼻塞10幾年哀怨「聞不到」 開刀後切開肉瘤醫師傻眼

頂呱呱必吃餐點？ 老饕答案一面倒：吃過回不去

開放路肩是大陷阱？車主收到最貴1張紅單

貓咪連續五年在北車通風管生寶寶 台鐵籲勿驚擾餵食

手搖飲打工時薪僅90元 女指控遭老闆娘冷回：我們不一樣！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。