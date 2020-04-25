粉紅力量的溫暖旋風！ 微熱山丘推限定「粉紅蘋果酥」

近日台灣吹起粉紅力量的溫暖旋風，台灣甜點品牌-微熱山丘也在溫馨的五月時節，推出期間限定的「粉紅蘋果酥」，超人氣的蘋果酥裹上紅寶石巧克力，為蘋果酥原有甜而不膩的清香，以具有天然果香的獨特巧克力增添柔順口感，即日起於品牌官網及全台實體通路正式上市。

適逢感謝母親的時節，微熱山丘也將發起臉書「The Greatest Love of All」活動，希望以粉紅蘋果酥表達最真摯的感謝與祝福，為大家傳達感謝之意給在生活中溫暖大家的每一個人。

微熱山丘期間限定新品「粉紅蘋果酥」，選用的是日本青森廣為人知的「紅玉蘋果」，以特殊糖漬慢煮的方式，維持紅玉蘋果果丁的色澤與清脆口感，悉心調製適當的比例，讓紅玉蘋果酸甜與清脆的風味完美封存於深紅色的蘋果醬。酥皮上淋上的則是紅寶石巧克力 （Ruby Chocolate），是從天然紅寶石可可豆萃取提煉而成，清新淡雅的香氣與傳統巧克力不同，食用時可以品嚐到些許天然的梅果香氣，天然擁有吸睛的粉紅色澤，在巧克力中獨樹一格。

粉紅蘋果酥結合了紅寶石巧克力，融合蘋果果丁與莓果酸甜香氣，口感絲滑濃郁。而特別版酥皮，則是以日本麵粉、健康飼養的鮮立蛋加上法國奶油揉製成，且酥皮上層的紅寶石巧克力，自然滴落的美好狀態，更添蘋果酥的浪漫氛圍。

且此次的產品包裝，也是處處呈現粉紅泡泡。包裝設計以經典牛皮紙盒加上粉色蘋果插畫，搭配細緻粉紅緞帶，讓禮盒呈現溫潤的粉紅氣氛，再加上品牌限定版布提袋，紅玉蘋果上刻畫專屬的暖心文字「The Greatest Love」，傳遞最真摯的心意與感謝給每一位收到粉紅蘋果酥的人。