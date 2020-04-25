絕美日本浮世繪必收！雅詩蘭黛原生露、櫻花水超限量版

因為疫情關係，出不了國嗎？沒關係，用保養品時也能感受濃濃的東洋風！雅詩蘭黛聯名國際塗鴉大師Lady AIKO，為微分子肌底原生露、微分子肌底原生露－櫻花輕盈版換上新包裝，以日本和風的塗鴉圖案為主，瓶身上可以看到富士山、櫻花與神奈川沖浪裏，面對大海的女性，依然面不改色，象徵當面臨困難時，女人總能克服的強大韌性。

雅詩蘭黛的微分子肌底原生露、微分子肌底原生露－櫻花輕盈版，受到網友的喜愛，從小紅書到PTT都有不少網友用過後就愛上，獨家的微分子精準高滲透科技，以發酵科技萃取99.5%的益生菌，為肌膚增加防禦力，還能滋潤賦活肌膚，使用後感受滑嫩臉蛋。為亞洲人設計的櫻花輕盈版，則額外加入櫻花發酵美顏精華，可以針對毛孔粗大的問題，進行改善。使用時，可以當化妝水來擦在臉上，當臉上出現問題時，也能利用濕敷來增加防禦力。

在母親節期間，雅詩蘭黛邀請住在紐約的日本街頭藝術家Lady AIKO，以塗鴉聞名全球，共同合作為微分子肌底原生露、微分子肌底原生露－櫻花輕盈版換上新包裝，Lady AIKO以塗鴉手法重新詮釋浮世繪，以「富岳三十六景」作品之一的「神奈川沖浪裏」為原型，原本畫作中的被巨浪翻覆的小船，則換上日本女人，搭配一旁的富士山，象徵無所畏懼的女性精神，櫻花輕盈版上，也呼應著有著櫻花的塗鴉。

該限量包裝全台限量1,500瓶，且即日起至6月30日，至全台雅詩蘭黛櫃點體驗原生露，可兌換「我的美肌儀式」3日體驗包，每人限兌換乙次，全台限量34,000份。