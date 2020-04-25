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1000小時測試保證 積家新作Master Control系列 自我審查不手軟

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
積家，Master Control日曆腕表，精鋼，40毫米，866型自動上鍊機芯，時間、日期顯示，21萬3,000元。圖 / JaegerLeCoultre提供。
積家，Master Control日曆腕表，精鋼，40毫米，866型自動上鍊機芯，時間、日期顯示，21萬3,000元。圖 / JaegerLeCoultre提供。

嚴以律己的道理，其實瑞士人也曉得。積家（Jaeger-LeCoultre）推出2020年新品Master Control系列，該系列最早在1992年問世，也是積家旗下通過「1000小時測試」的首批系列，包含規律性、溫差變化、壓力、衝擊和抗磁與防水測試等各項性能，自我審查毫不手軟，因而帶來優異品質。

2020年的Master Control則一次帶來四款新品。「日期顯示腕表」的的899型機芯配有全新矽材質擒縱零件，減少摩擦並降低耗能，同時動力儲存也延長至80小時；「日曆腕表」新式的跳躍式指針複雜功能，每個月15切換到16日時，90度跳耀式指針，將完整保留月相的欣賞樂趣；「地理學家腕表」則具有日夜顯示的第二地時區功能，同時將時區顯示於六點鐘方向的視窗，辨讀更為簡約。「計時日曆腕表」則結合具備導柱輪結構的計時碼表功能與三重日曆顯示，平衡、易讀，是日常功能足堪配戴的複雜之選。

此外長方型表殼、充滿Art deco裝飾風格的Reverso系列也輕巧帶來一枚女性款式。全新酒紅色表面運用了太陽放射狀扭索飾紋，並塗以多層漆面。40乘20乘7.9毫米的小巧狹長型尺寸，像是一款靈巧的珠寶配件：以表殼上鑲嵌的27顆鑽石，帶人重返1930年代的活力四射。

積家，Master Control計時日曆腕表，精鋼，40毫米，939型自動上鍊機芯，時間曆象顯示、計時碼表功能，45萬8,000元。圖 / JaegerLeCoultre提供。
積家，Master Control計時日曆腕表，精鋼，40毫米，939型自動上鍊機芯，時間曆象顯示、計時碼表功能，45萬8,000元。圖 / JaegerLeCoultre提供。
積家2020新款Reverso女表，小巧尺寸換上鮮豔誘人的酒紅色並鑲嵌鑽石，活力四射、嫵媚動人。圖 / JaegerLeCoultre提供。
積家2020新款Reverso女表，小巧尺寸換上鮮豔誘人的酒紅色並鑲嵌鑽石，活力四射、嫵媚動人。圖 / JaegerLeCoultre提供。
積家，Master Control地理學家腕表，精鋼，40毫米，939型自動上鍊機芯，時間顯示、第二地時間顯示、日夜顯示，38萬5,000元。圖 / JaegerLeCoultre提供。
積家，Master Control地理學家腕表，精鋼，40毫米，939型自動上鍊機芯，時間顯示、第二地時間顯示、日夜顯示，38萬5,000元。圖 / JaegerLeCoultre提供。
積家，Master Control日期顯示腕表，精鋼，40毫米，899型自動上鍊機芯，時間、日期顯示，34萬8,000元。圖 / JaegerLeCoultre提供。
積家，Master Control日期顯示腕表，精鋼，40毫米，899型自動上鍊機芯，時間、日期顯示，34萬8,000元。圖 / JaegerLeCoultre提供。

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