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美肌防曬新趨勢 亮顏有感「瑰蜜霜」一次搞定防曬上妝

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
理膚寶水這款有著「瑰蜜霜」美名的防曬新品，既有著SPF50、PA++++高防曬係數，並可呈現如玫瑰般潤澤粉嫩膚色，且能修飾敏感泛紅肌膚，一次搞定防曬和上妝。 圖／理膚寶水提供
理膚寶水這款有著「瑰蜜霜」美名的防曬新品，既有著SPF50、PA++++高防曬係數，並可呈現如玫瑰般潤澤粉嫩膚色，且能修飾敏感泛紅肌膚，一次搞定防曬和上妝。 圖／理膚寶水提供

有鑑於現代女性對於肌膚防曬防護要求日漸增長，同時想在忙碌快節奏的生活步調下，一次解決防曬及上妝雙重需求，法國醫美保養品牌理膚寶水La Roche-Posay今夏推出全新「全護清透亮顏妝前防曬隔離乳」。

這款有著「瑰蜜霜」美名的防曬新品，既有著SPF50+、PA++++高防曬係數，並可呈現如玫瑰般潤澤粉嫩膚色，且能修飾敏感泛紅肌膚。

除了亮顏有感外，玫瑰色系的「全護清透亮顏妝前防曬隔離乳」同樣添加有品牌獨家的「理膚寶水溫泉水」保濕複合配方，訴求可改善乾燥龜裂的粗糙角質層速效保濕平整，讓妝感穩定服貼避免脫妝浮粉，防曬、保濕、亮顏一次搞定。

關於夏季的重點保養步驟-防曬，台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，門診中常有因防曬沒有做正確而導致黑斑、老化等消費者，如果要完整做好紫外線防護一定要有「充足的防曬知識」，了解UVA、UVB光對皮膚造成的傷害、SPF與PA（PPD）防曬係數所代表意義及防護力。此外，也要「審慎挑選適合的防曬品」，建議依據曝曬程度選擇適當防曬力的產品與仔細查看產品SPF、PA（PPD）係數來評斷產品防曬力，以及「購買前做好產品相關評比」。

黃毓惠進一步指出，防曬產品就像是肌膚的隱形口罩，能為肌膚阻擋及轉換陽光中會造成曬傷曬黑的UVB光、讓肌膚曬黑曬老的UVA及長波UVA光，防曬產品所加入「防曬濾劑」能阻擋及轉換有害的UV比率，扮演著防曬產品防曬防護力優劣的重要關鍵，同樣也是消費者選購防曬產品時所必須特別留意的重要參考依據。

防曬 品牌 紫外線

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