快訊

負責押運軍貨物列車！發燒台鐵車長一採陰性若確診恐殃及軍方

衰捲羅志祥風波！郭采潔深夜突發文「準備開告」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不被普悠瑪日廠當愷子 台鐵改國產或通用零件已年省1億

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
台鐵普悠瑪列車。本報資料照片
台鐵普悠瑪列車。本報資料照片

普悠瑪列車翻覆事故，台鐵控告日商求償6.1億，並全面維修每列車的主風泵、閘瓦等，但同時，台鐵一年要花10億元向日本車輛（日車）原廠買零件材料。經檢討後，已有1/3以國產或通用零件取代，機務務長宋鴻康強調皆為不涉及安全性關鍵技術的零件設備，現已省下1億多元。

2018年10月21日普悠瑪列車翻覆造成18人死亡、兩百多人受傷。上月底台鐵與車輛供應的立約商、日本住友及應負連帶責任的台灣住友的官司首度開庭，日方不承認設計有瑕疵，指台鐵疏於保養維修，台鐵局指日商於保固期內對他們反映的列車缺失，處理態度不積極。

宋鴻康表示，對於普悠瑪的不良設計台鐵只能坦然面對，檢修72套主風泵、易斷裂的連接器、脫落的閘瓦等，以確保安全運行為第一要務。不過他也透露，日車掌握150多項的原廠零件價格不低，一年要花台鐵10億元採購。例如耗材類的車輪踏面清潔摩擦片，每組賣1萬多元。

進一步檢討不涉及安全的零件設備，有些有國產貨或可以朝國產努力比如車上對講機、轉向架的彈簧等。台鐵也對通用型的零件比價，例如閘瓦，太魯閣號的日本製造商賣6900元給台鐵，普悠瑪的原廠以1萬多元供應，價差不小。目前已知可不必再向日車採購的有56項，省下1億多元。宋鴻康說，保守估計將來可省下三成購料費用。

台鐵 列車 普悠瑪

延伸閱讀

普悠瑪翻覆事實報告出爐 出軌前一秒司機並無煞車

車主闖平交道 台鐵近5年逾8成求償成功

普悠瑪求償首開庭日商甩鍋 台鐵提6地雷反擊

近五年台鐵求償列車修理費 逾八成拿回錢

相關新聞

不被普悠瑪日廠當愷子 台鐵改國產或通用零件已年省1億

普悠瑪列車翻覆事故，台鐵控告日商求償6.1億，並全面維修每列車的主風泵、閘瓦等，但同時，台鐵一年要花10億元向日本車輛（...

沛納海承諾超豪氣 70年保養期限安心買 專賣店限定

沛納海2020年鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展，一口氣帶來超長保養70年、創新材質Fibrat...

超夢幻逸作 朗格三問腕表換新色 全世界限量30只

2020年鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）網路表展今日正式上線，德國頂級製表品牌朗格（A.Lange &...

經典計時50載 重返1970 阿波羅太空船與超霸的關鍵14秒

卡通與高級鐘表，聽起來相去甚遠，但歐米茄（OMEGA）的超霸（speedmaster）系列卻與卡通史努比頗有淵源。200...

振頤軒療芋餐包、樂子芒果生乳三明治太誘人！7-11「生活美食誌」預購芋泥、芒果甜點全都有

雖然今年的天氣讓人有點難捉摸，但即將邁入5月，代表夏天的腳步越來越近了。7－ELEVEN即日起「生活美食誌」預購推出真夏...

在家做出外食感／用氣炸鍋變出夜市熱狗、豬肋排、豪華海鮮盤

疫情延燒讓許多人減少外食、比較少上館子、好久沒有逛夜市.....，你也希望自己廚藝大爆發嗎？只要好好運用「氣炸鍋」，就可...

在家吃飯／做「燉補」好簡單！3道素燉補電鍋一指完成

忽冷忽熱的天氣想要來點「燉補」養身嗎？電鍋絕對是忙忙族的好朋友，除了簡單的保溫跟煮飯，製作起料理更是簡單方便，《大忙人的...

生活工場聯名Hello Kitty 42款運動風凱蒂可愛破表

生活工場攜手三麗鷗推出全新「HELLO KITTY GO SPORTS」主題，讓平時看似文靜的Hello Kitty變身...

想和連晨翔穿情侶鞋就趁這一波！SKECHERS聯手LINE FRIENDS老爹鞋來了

不管是與LINE FRIENDS聯手，還是繽紛配色都意圖讓人少女心噴發！運動休閒品牌SKECHERS把熊大、兔兔等經典角...

iPhone SE買氣旺！PChome 24h購物超過千台現貨6分鐘完售

價格甜蜜的新一代iPhone SE今天（4月24日）開賣，網購平台紛紛傳出捷報，PChome 24h購物今早8點現貨開賣...

HOLA玩具總動員＋怪獸電力公司聯名 療癒疲憊的大人們

HOLA特力和樂與迪士尼再度攜手，推出皮克斯系列聯名新作將於5/1正式開賣，除了繼上回的「玩具總動員」後，這次新加入「怪...

初夏來襲 粉色拼接異材質 衝撞營造鮮明個性

四月的天氣，卻總仍濕濕冷冷？是時候用顏色轉換心情，透過隨身的鞋履包款或衣著，自己主動創造正能量好氣色。2020春夏從配件...

熱門新聞

改善排隊塞車！全聯推結帳新政策 網哀號：超不便利

開放路肩是大陷阱？車主收到最貴1張紅單

頂呱呱必吃餐點？ 老饕答案一面倒：吃過回不去

右側鼻塞10幾年哀怨「聞不到」 開刀後切開肉瘤醫師傻眼

貓咪連續五年在北車通風管生寶寶 台鐵籲勿驚擾餵食

羅志祥偷吃分手 出軌渣男面相公開：鼻大、人中明顯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。