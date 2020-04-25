不被普悠瑪日廠當愷子 台鐵改國產或通用零件已年省1億

普悠瑪列車翻覆事故，台鐵控告日商求償6.1億，並全面維修每列車的主風泵、閘瓦等，但同時，台鐵一年要花10億元向日本車輛（日車）原廠買零件材料。經檢討後，已有1/3以國產或通用零件取代，機務務長宋鴻康強調皆為不涉及安全性關鍵技術的零件設備，現已省下1億多元。

2018年10月21日普悠瑪列車翻覆造成18人死亡、兩百多人受傷。上月底台鐵與車輛供應的立約商、日本住友及應負連帶責任的台灣住友的官司首度開庭，日方不承認設計有瑕疵，指台鐵疏於保養維修，台鐵局指日商於保固期內對他們反映的列車缺失，處理態度不積極。

宋鴻康表示，對於普悠瑪的不良設計台鐵只能坦然面對，檢修72套主風泵、易斷裂的連接器、脫落的閘瓦等，以確保安全運行為第一要務。不過他也透露，日車掌握150多項的原廠零件價格不低，一年要花台鐵10億元採購。例如耗材類的車輪踏面清潔摩擦片，每組賣1萬多元。

進一步檢討不涉及安全的零件設備，有些有國產貨或可以朝國產努力比如車上對講機、轉向架的彈簧等。台鐵也對通用型的零件比價，例如閘瓦，太魯閣號的日本製造商賣6900元給台鐵，普悠瑪的原廠以1萬多元供應，價差不小。目前已知可不必再向日車採購的有56項，省下1億多元。宋鴻康說，保守估計將來可省下三成購料費用。