沛納海承諾超豪氣 70年保養期限安心買 專賣店限定
沛納海2020年鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展，一口氣帶來超長保養70年、創新材質Fibratech™玄武岩纖維、美洲杯帆船聯名、品牌大使Mike Horn的限量陀飛輪合共四大焦點、八款新表，話題連發。
國際維修保養期限目前多為五至八年不等是為主流，Luminor Marina系列的三款腕表PAM01117、PAM01118、PAM01119，強調在表帶縫線、表冠、表冠護僑等細節加以超級夜光塗料覆層，除在夜間擁有更鮮明的視覺效果，甚至再將保養服務一舉延長至70年之久，完全顛覆現有嘗試，但三款腕表也將各限量270只，並僅限專賣店販售。
全新的創新材質Fibratech™玄武岩纖維則是今年另一亮點，除運用在PAM01119，也使用在另一款Luminor Marina Fibratech™（PAM01663）腕表之上。所謂的「玄武岩纖維」原用於太空領域，是玄武岩熔岩生成的單向礦物纖維製成，經沛納海進一步完善後用於製表領域，較精鋼重量減少60%，同時具高韌度與高耐腐的特性。PAM01663腕表並搭配以漸層深藍色表面與藍色Sportech™表帶襯白色縫線，是視覺與科技物料的雙重創意結合。
充滿海上活力的「美洲杯帆船賽」主題則體現在Luminor Luna Rossa GMT兩地時間腕表（PAM01036），除使用P.9010兩地時間自動上鍊機芯，結合碳黑色賽船船帆、Luna Rossa官方紅色指針的三明治表面，粗獷中散發海上的不羈氣息；壓軸的則有與極地探險家Mike Horn聯名的Submersible EcoPangaea™陀飛輪兩地時間腕表。精鋼表殼是由Mike Horn探險帆船上使用的物料再製成，凡購買此腕表還將有機會在Mike Horn帶領下前往北極，腕表僅發行五只，並採沛納海專賣店發行。
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