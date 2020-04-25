沛納海承諾超豪氣 70年保養期限安心買 專賣店限定

沛納海2020年鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）線上表展，一口氣帶來超長保養70年、創新材質Fibratech™玄武岩纖維、美洲杯帆船聯名、品牌大使Mike Horn的限量陀飛輪合共四大焦點、八款新表，話題連發。

國際維修保養期限目前多為五至八年不等是為主流，Luminor Marina系列的三款腕表PAM01117、PAM01118、PAM01119，強調在表帶縫線、表冠、表冠護僑等細節加以超級夜光塗料覆層，除在夜間擁有更鮮明的視覺效果，甚至再將保養服務一舉延長至70年之久，完全顛覆現有嘗試，但三款腕表也將各限量270只，並僅限專賣店販售。

全新的創新材質Fibratech™玄武岩纖維則是今年另一亮點，除運用在PAM01119，也使用在另一款Luminor Marina Fibratech™（PAM01663）腕表之上。所謂的「玄武岩纖維」原用於太空領域，是玄武岩熔岩生成的單向礦物纖維製成，經沛納海進一步完善後用於製表領域，較精鋼重量減少60%，同時具高韌度與高耐腐的特性。PAM01663腕表並搭配以漸層深藍色表面與藍色Sportech™表帶襯白色縫線，是視覺與科技物料的雙重創意結合。