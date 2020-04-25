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超夢幻逸作 朗格三問腕表換新色 全世界限量30只
2020年鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）網路表展今日正式上線，德國頂級製表品牌朗格（A.Lange & Sohne）小改款，帶來運動風格系列Odysseus的兩枚新款，同時也為具有三問報時功能的Zeitwerk Minute Repeater三問報時腕表，換上藍色表面，並使用18K白金為材質。
2019年十月下旬才問世的Odysseus系列，是朗格旗下在Lange 1、1815、Zeitwerk、Richard Lange、Saxsonia之後的第六個系列，並帶來表廠在1994年重生以降、前所未見的運動風格，有其時代意義。今年兩款新品除維持40.5毫米尺寸，但由去年的精鋼進化為白金材質，同時備有咖啡色皮表帶與黑色橡膠帶的組合，表面也換上雅緻的深灰色，似要映襯白K金的高貴身段。機芯則為L155.1 Datomatic自動上鍊機芯，擺輪游絲皆為表廠自製，同時小秒針具停秒裝置，雙按鈕則可個別調整星期與日期顯示，以利時間調校更為便利效率。
Zeitwerk三問報時腕表則是朗格在2015年問世的話題之作，不僅表款具備複雜功能中的「三問報時（Minute Repeater）」，更在其「十進位」的報時機制顛覆傳統、前代未聞，且符合日耳曼民族的務實思維，至今仍是不少收藏家的夢幻逸作。今年朗格推出白K金款式搭配藍色表面的Zeitwerk三問報時腕表，除限定全球全球30枚，並僅於朗格專賣店販售，專攻頂級中的頂級客。
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