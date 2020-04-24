快訊

北市士林重機騎士與公車相撞送醫不治 警調查中

傷不了羅志祥！名嘴預言小豬會翻身 輿論導向同情他

經典計時50載 重返1970 阿波羅太空船與超霸的關鍵14秒

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
14秒決定一只腕表的傳奇？五十年前1970年的14秒，卻讓歐米茄超霸計時碼表，至今仍為人津津樂道。圖 / OMEGA提供。
14秒決定一只腕表的傳奇？五十年前1970年的14秒，卻讓歐米茄超霸計時碼表，至今仍為人津津樂道。圖 / OMEGA提供。

卡通與高級鐘表，聽起來相去甚遠，但歐米茄（OMEGA）的超霸（speedmaster）系列卻與卡通史努比頗有淵源。2003、2015年，歐米茄曾兩度推出超霸系列的史努比紀念計時碼表，兩度都搶購一空，而這個故事，正可回朔至五十年前、1970年的四月11日。

阿波羅13號任務的太空船在1970年4月11日，由資深太空人洛威爾（James Lovell）帶領組員航向月球，當時一共三位太空人都配戴了歐米茄的超霸專業計時碼表，事實上，早從1965年始，這只腕表已是NASA載人飛行任務的官方配備。發射兩天後，太空艙發生嚴重失誤，除了數位計時器無法運作，太空人們更必須手動調整登月艇的航道、確認精準燃燒14秒的時間。此時太空人手上的歐米茄腕表發揮了精準計時的功能，進而順利修正航道，最終令太空人安全返家。

太空人返回地球的同年1970年，NASA在10月頒發了「銀色史努比獎」（Silver Snoopy Award）給歐米茄，因為史努比在困境中保持的樂觀態度，更是任務成功的幸運象徵。50年過去了，無論是否擁有史努比的Logo，超霸系列計時碼表的計時表現與精準的14秒，自此也在近代鐘表史上，寫下了永恆的傳奇一頁。

超霸系列計時碼表底蓋刻有「The first watch worn on the moon」的字樣，記錄了五十年前的登月傳奇。圖 / OMEGA提供。
超霸系列計時碼表底蓋刻有「The first watch worn on the moon」的字樣，記錄了五十年前的登月傳奇。圖 / OMEGA提供。
1970年，阿波羅13號發射升空，是一次對未知的探險，更是歐米茄超霸計時碼表傳奇的開端。圖 / nasaimages.org 提供。
1970年，阿波羅13號發射升空，是一次對未知的探險，更是歐米茄超霸計時碼表傳奇的開端。圖 / nasaimages.org 提供。

太空人 卡通 腕表

延伸閱讀

MLB／紅襪偷暗號獲輕判 洋基教頭：相信調查結果

不再依賴俄羅斯！睽違9年美再次發射載人太空火箭

防疫追劇潮！蘋果宣布Apple TV+本週起限時免費開放多部影劇

疫情影響 3太空人離開地球與世「隔離」無家人相送

相關新聞

經典計時50載 重返1970 阿波羅太空船與超霸的關鍵14秒

卡通與高級鐘表，聽起來相去甚遠，但歐米茄（OMEGA）的超霸（speedmaster）系列卻與卡通史努比頗有淵源。200...

振頤軒療芋餐包、樂子芒果生乳三明治太誘人！7-11「生活美食誌」預購芋泥、芒果甜點全都有

雖然今年的天氣讓人有點難捉摸，但即將邁入5月，代表夏天的腳步越來越近了。7－ELEVEN即日起「生活美食誌」預購推出真夏...

在家做出外食感／用氣炸鍋變出夜市熱狗、豬肋排、豪華海鮮盤

疫情延燒讓許多人減少外食、比較少上館子、好久沒有逛夜市.....，你也希望自己廚藝大爆發嗎？只要好好運用「氣炸鍋」，就可...

在家吃飯／做「燉補」好簡單！3道素燉補電鍋一指完成

忽冷忽熱的天氣想要來點「燉補」養身嗎？電鍋絕對是忙忙族的好朋友，除了簡單的保溫跟煮飯，製作起料理更是簡單方便，《大忙人的...

生活工場聯名Hello Kitty 42款運動風凱蒂可愛破表

生活工場攜手三麗鷗推出全新「HELLO KITTY GO SPORTS」主題，讓平時看似文靜的Hello Kitty變身...

想和連晨翔穿情侶鞋就趁這一波！SKECHERS聯手LINE FRIENDS老爹鞋來了

不管是與LINE FRIENDS聯手，還是繽紛配色都意圖讓人少女心噴發！運動休閒品牌SKECHERS把熊大、兔兔等經典角...

iPhone SE買氣旺！PChome 24h購物超過千台現貨6分鐘完售

價格甜蜜的新一代iPhone SE今天（4月24日）開賣，網購平台紛紛傳出捷報，PChome 24h購物今早8點現貨開賣...

HOLA玩具總動員＋怪獸電力公司聯名 療癒疲憊的大人們

HOLA特力和樂與迪士尼再度攜手，推出皮克斯系列聯名新作將於5/1正式開賣，除了繼上回的「玩具總動員」後，這次新加入「怪...

初夏來襲 粉色拼接異材質 衝撞營造鮮明個性

四月的天氣，卻總仍濕濕冷冷？是時候用顏色轉換心情，透過隨身的鞋履包款或衣著，自己主動創造正能量好氣色。2020春夏從配件...

睡到一半被猴子攻擊？李玉璽帶逛PRADA叢林主題快閃店

假日碰上連日雨天心情都被打壞了，忙了一整周實在很需要走趟大自然放鬆一下。義大利時尚品牌PRADA今年春夏系列就把自然、手...

愛家人、也要愛自己！Folli Follie讓母親更懂寵愛自己

5月是女人美麗的時刻，許多現代的「母親」，不只忙碌工作，還要兼具家庭，很難好好休息與打理自己。希臘時尚品牌Folli F...

SWATCH不只能虛擬旅行 還要送你免費雙人夢幻旅遊！

不受新冠肺炎的影響，SWATCH在4月時推動了#SwatchTakesMePlaces虛擬全球之旅，並成立了30個ins...

熱門新聞

改善排隊塞車！全聯推結帳新政策 網哀號：超不便利

好天氣要再等等 吳德榮：濕涼有雨至下周一

開放路肩是大陷阱？車主收到最貴1張紅單

王品要拚外送老大 從64元水餃到400元牛排都賣

「只有台灣有！」老外居檢手機故障 台檢疫員外送新手機

羅志祥偷吃分手 出軌渣男面相公開：鼻大、人中明顯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。