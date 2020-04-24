經典計時50載 重返1970 阿波羅太空船與超霸的關鍵14秒
卡通與高級鐘表，聽起來相去甚遠，但歐米茄（OMEGA）的超霸（speedmaster）系列卻與卡通史努比頗有淵源。2003、2015年，歐米茄曾兩度推出超霸系列的史努比紀念計時碼表，兩度都搶購一空，而這個故事，正可回朔至五十年前、1970年的四月11日。
阿波羅13號任務的太空船在1970年4月11日，由資深太空人洛威爾（James Lovell）帶領組員航向月球，當時一共三位太空人都配戴了歐米茄的超霸專業計時碼表，事實上，早從1965年始，這只腕表已是NASA載人飛行任務的官方配備。發射兩天後，太空艙發生嚴重失誤，除了數位計時器無法運作，太空人們更必須手動調整登月艇的航道、確認精準燃燒14秒的時間。此時太空人手上的歐米茄腕表發揮了精準計時的功能，進而順利修正航道，最終令太空人安全返家。
太空人返回地球的同年1970年，NASA在10月頒發了「銀色史努比獎」（Silver Snoopy Award）給歐米茄，因為史努比在困境中保持的樂觀態度，更是任務成功的幸運象徵。50年過去了，無論是否擁有史努比的Logo，超霸系列計時碼表的計時表現與精準的14秒，自此也在近代鐘表史上，寫下了永恆的傳奇一頁。
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