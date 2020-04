經典計時50載 重返1970 阿波羅太空船與超霸的關鍵14秒

卡通與高級鐘表,聽起來相去甚遠,但歐米茄(OMEGA)的超霸(speedmaster)系列卻與卡通史努比頗有淵源。2003、2015年,歐米茄曾兩度推出超霸系列的史努比紀念計時碼表,兩度都搶購一空,而這個故事,正可回朔至五十年前、1970年的四月11日。

阿波羅13號任務的太空船在1970年4月11日,由資深太空人洛威爾(James Lovell)帶領組員航向月球,當時一共三位太空人都配戴了歐米茄的超霸專業計時碼表,事實上,早從1965年始,這只腕表已是NASA載人飛行任務的官方配備。發射兩天後,太空艙發生嚴重失誤,除了數位計時器無法運作,太空人們更必須手動調整登月艇的航道、確認精準燃燒14秒的時間。此時太空人手上的歐米茄腕表發揮了精準計時的功能,進而順利修正航道,最終令太空人安全返家。