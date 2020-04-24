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李晶晶的纖長美腿配黃色maje好搶眼 吳速玲A字包型靈感來自羅浮宮

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
李晶晶和吳速玲都選搭了maje 2020春夏系列的幾何包款。圖／取自IG
李晶晶和吳速玲都選搭了maje 2020春夏系列的幾何包款。圖／取自IG

常分享實用穿搭的李晶晶，身穿黑色上衣、丹寧短裙，看似簡約的風格，搭襯黃色包款霎時變搶眼，這是來自maje的Disque Bag，在本季以自由自在玩巴黎的風格誕生；而MICHAEL KORS也在近期推出圓形Delancey包款，煙玫瑰、霧灰藍都是當季限定新色。

maje在春夏季推出了許多幾何包型，除了李晶晶選用的圓形，吳速玲也選搭了別緻的黑色A Bag，她身穿maje針織衫、丹寧裙，品嘗鳳梨乾，這款A Bag正是以英文字母A形貌打造，也擷取來自羅浮宮建築的靈感，配襯簡約金屬鉚釘、銀色孔眼，展現幾何結構的個性。這款A Bag和Disque Bag都是鱷魚壓紋的牛皮手袋，以巴黎城市旅行的氣氛設計，女孩們以單車、滑板車或步行等各種速度體驗巴黎的自由與風景，因此包款的設計重點都是輕巧隨身，運用桃紅、艷黃、粉藍等打造搶眼度。

MICHAEL KORS則是推出Delancey斜挎包，以當下的時髦輕巧造型設計，常態包款有流蘇裝飾，包款中央鑲嵌MK字樣，限定包款則是以調節肩帶、可移動的鍊環提把為特色，可變換多樣穿搭方式，包款內設計卡匣插槽，跑趴也方便，粉嫩色系更可作為春日小旅行的搭配。

MICHAEL KORS Delaney煙玫瑰肩背包，售價12,400元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Delaney煙玫瑰肩背包，售價12,400元。圖／MICHAEL KORS提供
李晶晶選搭maje黃色鱷魚壓紋Disque Bag小包，售價9,050元。圖／取自IG
李晶晶選搭maje黃色鱷魚壓紋Disque Bag小包，售價9,050元。圖／取自IG
李晶晶選搭maje黃色鱷魚壓紋Disque Bag小包，售價9,050。圖／取自IG
李晶晶選搭maje黃色鱷魚壓紋Disque Bag小包，售價9,050。圖／取自IG
maje 2020春夏形象廣告中的（左起）Disque Bag、A Bag、Day Bag。圖／maje提供
maje 2020春夏形象廣告中的（左起）Disque Bag、A Bag、Day Bag。圖／maje提供
maje A Bag黑色梯形鱷魚壓紋包款，售價11,360元。圖／maje提供
maje A Bag黑色梯形鱷魚壓紋包款，售價11,360元。圖／maje提供
MICHAEL KORS Delaney霧灰藍肩背包，售價12,400元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Delaney霧灰藍肩背包，售價12,400元。圖／MICHAEL KORS提供
吳速玲搭襯maje A Bag黑色梯形鱷魚壓紋包款，售價11,360元。圖／取自IG
吳速玲搭襯maje A Bag黑色梯形鱷魚壓紋包款，售價11,360元。圖／取自IG

巴黎

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