李晶晶的纖長美腿配黃色maje好搶眼 吳速玲A字包型靈感來自羅浮宮

常分享實用穿搭的李晶晶，身穿黑色上衣、丹寧短裙，看似簡約的風格，搭襯黃色包款霎時變搶眼，這是來自maje的Disque Bag，在本季以自由自在玩巴黎的風格誕生；而MICHAEL KORS也在近期推出圓形Delancey包款，煙玫瑰、霧灰藍都是當季限定新色。

maje在春夏季推出了許多幾何包型，除了李晶晶選用的圓形，吳速玲也選搭了別緻的黑色A Bag，她身穿maje針織衫、丹寧裙，品嘗鳳梨乾，這款A Bag正是以英文字母A形貌打造，也擷取來自羅浮宮建築的靈感，配襯簡約金屬鉚釘、銀色孔眼，展現幾何結構的個性。這款A Bag和Disque Bag都是鱷魚壓紋的牛皮手袋，以巴黎城市旅行的氣氛設計，女孩們以單車、滑板車或步行等各種速度體驗巴黎的自由與風景，因此包款的設計重點都是輕巧隨身，運用桃紅、艷黃、粉藍等打造搶眼度。