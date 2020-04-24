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甩髮更能招桃花！巴黎卡詩分齡護髮、AVEDA拯救乾燥髮

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
頭髮要健康，才能招桃花。圖／摘自pakutaso
頭髮要健康，才能招桃花。圖／摘自pakutaso

每個女人都會照顧好自己臉上的肌膚，那麼頭髮呢？如果一甩髮時，不僅髮質乾燥，甚至落下頭皮屑雪花，或是頭皮有不好聞的味道，就是尷尬場面。最近正值季節交替，得要好好照顧好自己的秀髮與頭皮，才能成功招桃花。

巴黎卡詩／頭髮分齡保養

喊出頭髮也要分齡保養的KÉRASTASE巴黎卡詩，因應女人在不同年紀，遇到的生活壓力與頭髮狀況都會不一樣，建議在不同年齡區間，使用適合的產品，才能好好照顧頭髮的健康。

20+以上的女性，多半因為作息不正常，工作與課業壓力大，推薦使用2020新上市的粉漾芯生系列，可以防止斷髮，讓秀髮維持豐厚感，針對頭皮的健康，也可使用調理精華。年輕女孩都喜歡在頭髮上做造型，想要修護髮質，則推薦暱稱小金油的金緻柔馭露，能夠解決毛躁問題，增加光澤，維護頭髮健康。母親節針對粉漾芯生系列與小金油，均有推出特惠組。

30+以上的女性，可能接著面對家庭與生活上的多重壓力，內在影響外在髮質，從頭皮到頭髮都會出現問題。白金賦活系列可以創造豐盈髮感，添加雙重激活因子與賦活因子，加強頭髮養分，讓頭髮也能逆齡。

另一全能特效系列 ，針對頭皮問題，可以舒緩、去屑與淨化頭皮，舒緩季節帶來的不適感，讓頭皮持續充滿能量。

AVEDA蘊活光萃洗髮精／潤髮乳

臉要逆齡，頭髮也要年輕逆齡，AVEDA推出的蘊活光萃Omega5高效精華，之前在美國、日韓與台灣上市時，就創下銷售冠軍，現在加碼推出蘊活光萃洗髮精／潤髮乳，含有許多超級食物的營養，如加強潤澤髮絲的椰子油，能夠加強滑順感的芒果籽油。

最重要是添加紅石榴籽油，也是讓秀髮逆齡的關鍵，其中的Omega 5不飽和脂肪酸，能讓頭髮恢復正常光澤，抵禦各種污染傷害，能讓頭髮展現長時間的飽水光澤，全面無添加矽靈，另外還有滋潤版，增加50%植物油滋潤，強化髮絲營養。

AVEDA蘊活光萃全系列產品。圖／AVEDA提供
AVEDA蘊活光萃全系列產品。圖／AVEDA提供
巴黎卡詩頭皮全能精華組：全能活髮髮浴250ml、α胺基酸頭皮全能精華125ML，原價2,900元、特價2,300元。圖／巴黎卡詩提
巴黎卡詩頭皮全能精華組：全能活髮髮浴250ml、α胺基酸頭皮全能精華125ML，原價2,900元、特價2,300元。圖／巴黎卡詩提
巴黎卡詩金緻秒滲透髮油組：金緻柔馭露100ml、煥髮重建熱活精華50ml，原價2,500元、特價2,000元。圖／巴黎卡詩提
巴黎卡詩金緻秒滲透髮油組：金緻柔馭露100ml、煥髮重建熱活精華50ml，原價2,500元、特價2,000元。圖／巴黎卡詩提
巴黎卡詩粉漾芯生髮浴組：粉漾芯生髮浴250ml、粉漾芯生頭皮調理液90ml、粉漾芯生髮膜75ml，原價3,700元、特價2,800元。圖／巴黎卡詩提
巴黎卡詩粉漾芯生髮浴組：粉漾芯生髮浴250ml、粉漾芯生頭皮調理液90ml、粉漾芯生髮膜75ml，原價3,700元、特價2,800元。圖／巴黎卡詩提
巴黎卡詩白金賦活尊寵組：白金賦活淨髮浴250ml、超進化白金賦活精粹6ml*30、超進化白金賦活精粹6ml*4，原價8,650元、特價6,800元。圖／巴黎卡詩提
巴黎卡詩白金賦活尊寵組：白金賦活淨髮浴250ml、超進化白金賦活精粹6ml*30、超進化白金賦活精粹6ml*4，原價8,650元、特價6,800元。圖／巴黎卡詩提
AVEDA蘊活光萃洗髮精／潤髮乳（潤澤版）／250ml／1,450元。圖／AVEDA提供
AVEDA蘊活光萃洗髮精／潤髮乳（潤澤版）／250ml／1,450元。圖／AVEDA提供
AVEDA蘊活光萃洗髮精／潤髮乳／250ml／1,450元。圖／AVEDA提供
AVEDA蘊活光萃洗髮精／潤髮乳／250ml／1,450元。圖／AVEDA提供

巴黎 洗髮 AVEDA

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