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家樂福振興劵即日起使用 搭母親節優惠最低下殺4.7折

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
使用家樂福振興劵可搭配母親節檔期優惠最多可享4.7折的好康。圖／家樂福提供
使用家樂福振興劵可搭配母親節檔期優惠最多可享4.7折的好康。圖／家樂福提供

因應受新冠病毒而影響的產業消費困境，家樂福日前推出消費滿額可獲家樂福振興券的活動，即日起至5月5日開放家樂福振興劵使用，除了可搭配母親節檔期優惠最多可享4.7折的好康，也製作料理食譜與影片教學，幫有心烹煮大餐請媽媽享用但不太會煮的子女們，可以好好惡補一下廚藝。

家樂福表示，使用家樂福振興券在量販店、便利購等，單筆消費滿1,000元可用100元劵折抵以此類推，最高15,000元可用1,500元劵。最好康的是，母親節熱門鍋具商品使用振興劵，最低可下殺到4.7折。同時，這次加入的購物中心(商店街、美食街)，活動期間至5月10日單筆消費滿500元可使用50元劵，並可累積多張50元劵使用在同一筆消費抵扣。

此外，還有會員優惠享更多，包括：單筆購買成人奶粉或補品2,000元送200元現金折價劵、母親節蛋糕每滿500元送50元現金折價劵，而購買成人保健食品用品、紙尿褲、成人口腔臉部保養染髮商品等，每滿999元即贈送紅利點數3萬點，指定環保洗劑、衛生紙紅利點數20倍送，單筆購買齋戒月商品每滿499元可參加1萬元家樂福提貨劵抽獎。

家樂福社會責任繼溝通總監蘇小真表示，防疫期間在家用餐頻繁變高，想要自己動手作大餐慰勞媽媽的辛勞，趕緊惡補一下廚藝，家樂福在店內生鮮區(海鮮、肉品)冷凍冷藏櫃，設有家樂福廚房QR Code小國旗，提供包含CAB美國冷藏安格斯板腱牛肉系列、頂級龍蝦身、家樂福嚴選梅花豬肉排等8道料理食譜與5支影片教學。如果沒太多時間學習，熟食區也有包括香烤德國豬腳、紅藜蔬菜烤雞、香烤桃木燻棒腿與香滷司目魚肚等可搭配。

母親節檔期的鍋具折扣向來較多，像是Tefal法國特福新安佳快鍋8公升，原價4,380元下殺6折再搭配家樂福振興劵折抵只要2,388元，單筆買特福商品滿1,588元以上再送特福304不鏽鋼隨身杯200毫升1個。百年溫控專家THERMOS膳魔師則主推彩漾悶燒鍋3公升(橘、綠版)，原價7,500元下殺5.2折再使用家樂福振興劵等於下殺4.7折只要3590元，還有以輕盈好握好翻菜的Meyer 美亞輕享紅不沾平底鍋 30cm，原價1,450元下殺5.6折799元就可購得。

觀察媽媽們對於美型家電的喜愛，家樂福今年母親節特與日本人氣時尚餐廚家居品牌BRUNO小家電合作，引進限量全紅色款式，包含：多功能電烤盤3290元、萬用調理鍋3980元、BRUNO水蒸氣循燒烤箱3980元。此外，還有日本鬆餅機第一品牌Vitantonio鬆餅機2990元，也推出可客訂紅色版。

健康器材商品首推，即日起至5月10日輝葉HUEI YEH系列商品，單筆消費滿30,000元送3,000元、消費滿60,000元送7,000元輝葉商品優惠劵、滿70,000元送7,000元送商品優惠劵再送HYD空氣清淨機。

至於近年炙手可熱的養身滴雞精，也是贈送長輩的好選擇，包括「農純鄉滴雞精」、「晨露滴雞精」、「老協珍熬雞精」等，都有優惠價。5月10日前單筆購買成人奶粉全系列及品牌補品禮盒商品，每滿2,000元送200元現金折價劵。

家樂福製作料理食譜與影片教學，幫子女惡補一下廚藝。圖／家樂福提供
家樂福製作料理食譜與影片教學，幫子女惡補一下廚藝。圖／家樂福提供
家樂福今年母親節引進多款BRUNO及Vitantonio等品牌的限定紅色款小家電。圖／家樂福提供
家樂福今年母親節引進多款BRUNO及Vitantonio等品牌的限定紅色款小家電。圖／家樂福提供
THERMOS膳魔師彩漾悶燒鍋3公升(橘、綠版)，原價7,500元、下殺5.2折，搭配家樂福振興劵，等於下殺4.7折、只要3590元。圖／家樂福提供
THERMOS膳魔師彩漾悶燒鍋3公升(橘、綠版)，原價7,500元、下殺5.2折，搭配家樂福振興劵，等於下殺4.7折、只要3590元。圖／家樂福提供

家樂福 母親節 雞精

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