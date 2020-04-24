喜事集團時尚購物網站上線 全館限時85折、免運開跑
喜事集團國際時尚購物網站正式上線，旗下品牌團團也特地以兩套日本服裝設計師二宮啟（Kei Ninomiya）的秀服做為精神象徵，拍攝形象照，而全新的購物網站包括法國香氛、日式極簡服裝、設計師包款等單品，讓消費者在Stay Home期間也能隨時隨地質感購物。
以去蕪存菁作為概念，喜事集團的2020 E-SHOP首頁由集團營運長宋安定調，選擇日本服裝設計師二宮啟的作品，開啟全新網站通路，也在綠意盎然的環境中由攝影師林炳存拍攝官網形象照，無意中出現的牛隻，豐富了視覺畫面；在微風南山的團團實體店鋪，也同步展出二宮啟的作品，表現手工藝和時尚勾勒的奇幻旅程。
官網上還包括集團引進的不同範疇商品。BULY 1803法國自然香氛保養品牌，推出一系列的臉部、身體保養品，包括牙膏、潔膚皂、按摩油、手足霜等；法國帆布包袋品牌L/UNIFORM也有水桶包、後背包等春夏新款；簡約的45R則是來自日本，以天然藍染衣物、樸實雅緻的手工服聞名，目前都是線上銷售的品項。為慶祝官網購物正式啟動，喜事集團於5月20日之前舉辦全館85折且免運的優惠，其中BULY 1803需購滿1,600元可享免運，另加贈精美禮物。
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