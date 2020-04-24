喜事集團時尚購物網站上線 全館限時85折、免運開跑

喜事集團國際時尚購物網站正式上線，旗下品牌團團也特地以兩套日本服裝設計師二宮啟（Kei Ninomiya）的秀服做為精神象徵，拍攝形象照，而全新的購物網站包括法國香氛、日式極簡服裝、設計師包款等單品，讓消費者在Stay Home期間也能隨時隨地質感購物。

以去蕪存菁作為概念，喜事集團的2020 E-SHOP首頁由集團營運長宋安定調，選擇日本服裝設計師二宮啟的作品，開啟全新網站通路，也在綠意盎然的環境中由攝影師林炳存拍攝官網形象照，無意中出現的牛隻，豐富了視覺畫面；在微風南山的團團實體店鋪，也同步展出二宮啟的作品，表現手工藝和時尚勾勒的奇幻旅程。