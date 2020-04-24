快訊

評／柯市府強推的「社子島開發計畫」 是都市計畫最負面示

誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多功能休閒服飾當道！UNIQLO、GU要你透過搭配展現自我風格

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU新款MIXMANIA系列以「SAFARI」為主題，將螢光色融入大地色穿搭，更利用動物花紋及異材質等元素，呈現狩獵風格。圖／GU提供
GU新款MIXMANIA系列以「SAFARI」為主題，將螢光色融入大地色穿搭，更利用動物花紋及異材質等元素，呈現狩獵風格。圖／GU提供

一場新冠肺炎迫使許多人的生活造成了改變，當然穿著的服飾型態也不像過去了，消費者現在追求的是具有多功能的休閒裝束。UNIQLO、GU也感受到這樣的變化，因此在新的一季到來時，紛紛推出了具機能性，或是更中性設計的系列。

UNIQLO女裝AIRism 抗UV 柔軟緊身褲790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝AIRism 抗UV 柔軟緊身褲790元。圖／UNIQLO提供

仍舊是以「LifeWear」為概念，UNIQLO明星商品AIRism超涼爽系列，添加速乾、吸放濕氣等進化機能，無縫無痕的設計穿起來更舒適，搭配360度伸縮素材的DRY-Stretch系列，絕佳延展性方便好動，最適合宅家瑜珈或伸展輕運動穿著；而女裝多款流行百搭的色彩與長版設計也能作為外出日常服時尚穿搭，即使流汗依舊舒適，隨時感受輕盈的涼爽。而ULTRA STRETCH超彈力系列用舒適的伸縮材質製成，貼合各種身體動作，同時展現最自然的身形，讓穿著者能在家也能適當的運動維持體態、並增加免疫力。

UNIQLO女裝ULTRA STRETCH ACTIVE短褲590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝ULTRA STRETCH ACTIVE短褲590元。圖／UNIQLO提供

一向洞察消費者穿著需求的GU，今年春夏也提供豐富多樣的穿搭選擇，像是SET UP成套系列，就是利用同色系的穿搭縮短服裝配搭的時間，GU推出多款不同剪裁設計的上衣款式，能利用不同的休閒單品交乘出有別於以往的成熟風格。而全新MIXMANIA系列以「SAFARI」為主題，透過將螢光色融入大地色穿搭，展現顏色衝突美學，此外更利用動物花紋及異材質等元素，呈現狩獵冒險風格穿搭，滿足消費者透過搭配展現自我風格的需求。

GU女裝綁繩牛仔寬褲特價490元。圖／GU提供
GU女裝綁繩牛仔寬褲特價490元。圖／GU提供

新冠肺炎 UNIQLO

延伸閱讀

異材質撞色系正夯！趁著初夏來臨前預習夏季穿搭重點

有片／印度女童瑜伽動作創世界紀錄 網友驚嘆：以為在看GIF

阿中部長看過來！你最喜歡的粉紅頑皮豹跟H&M聯名了

就決定是你了！UNIQLO「考古系」寶可夢聯名T恤4月底開賣

相關新聞

喜事集團時尚購物網站上線　全館限時85折、免運開跑

喜事集團國際時尚購物網站www.msyamingeshop.com正式上線，旗下品牌團團也特地以兩套日本服裝設計師二宮啟...

振頤軒療芋餐包、樂子芒果生乳三明治太誘人！7-11「生活美食誌」預購芋泥、芒果甜點全都有

雖然今年的天氣讓人有點難捉摸，但即將邁入5月，代表夏天的腳步越來越近了。7－ELEVEN即日起「生活美食誌」預購推出真夏...

在家做出外食感／用氣炸鍋變出夜市熱狗、豬肋排、豪華海鮮盤

疫情延燒讓許多人減少外食、比較少上館子、好久沒有逛夜市.....，你也希望自己廚藝大爆發嗎？只要好好運用「氣炸鍋」，就可...

在家吃飯／做「燉補」好簡單！3道素燉補電鍋一指完成

忽冷忽熱的天氣想要來點「燉補」養身嗎？電鍋絕對是忙忙族的好朋友，除了簡單的保溫跟煮飯，製作起料理更是簡單方便，《大忙人的...

生活工場聯名Hello Kitty 42款運動風凱蒂可愛破表

生活工場攜手三麗鷗推出全新「HELLO KITTY GO SPORTS」主題，讓平時看似文靜的Hello Kitty變身...

想和連晨翔穿情侶鞋就趁這一波！SKECHERS聯手LINE FRIENDS老爹鞋來了

不管是與LINE FRIENDS聯手，還是繽紛配色都意圖讓人少女心噴發！運動休閒品牌SKECHERS把熊大、兔兔等經典角...

iPhone SE買氣旺！PChome 24h購物超過千台現貨6分鐘完售

價格甜蜜的新一代iPhone SE今天（4月24日）開賣，網購平台紛紛傳出捷報，PChome 24h購物今早8點現貨開賣...

HOLA玩具總動員＋怪獸電力公司聯名 療癒疲憊的大人們

HOLA特力和樂與迪士尼再度攜手，推出皮克斯系列聯名新作將於5/1正式開賣，除了繼上回的「玩具總動員」後，這次新加入「怪...

初夏來襲 粉色拼接異材質 衝撞營造鮮明個性

四月的天氣，卻總仍濕濕冷冷？是時候用顏色轉換心情，透過隨身的鞋履包款或衣著，自己主動創造正能量好氣色。2020春夏從配件...

睡到一半被猴子攻擊？李玉璽帶逛PRADA叢林主題快閃店

假日碰上連日雨天心情都被打壞了，忙了一整周實在很需要走趟大自然放鬆一下。義大利時尚品牌PRADA今年春夏系列就把自然、手...

愛家人、也要愛自己！Folli Follie讓母親更懂寵愛自己

5月是女人美麗的時刻，許多現代的「母親」，不只忙碌工作，還要兼具家庭，很難好好休息與打理自己。希臘時尚品牌Folli F...

SWATCH不只能虛擬旅行 還要送你免費雙人夢幻旅遊！

不受新冠肺炎的影響，SWATCH在4月時推動了#SwatchTakesMePlaces虛擬全球之旅，並成立了30個ins...

熱門新聞

羅志祥9年情斷還被爆狂約砲 性治療師曝光空虛心理

為何好市多鮮乳能保存70天？ 網友不意外曝7字解答

備貨＋調整周期 口罩訂購日統一調整至每周一

7種肉＋40種配料！「東吉水產」限時「399元吃到飽」

好天氣要再等等 吳德榮：濕涼有雨至下周一

石油供過於求 下周國內油價恐創20年新低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。