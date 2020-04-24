多功能休閒服飾當道！UNIQLO、GU要你透過搭配展現自我風格

一場新冠肺炎迫使許多人的生活造成了改變，當然穿著的服飾型態也不像過去了，消費者現在追求的是具有多功能的休閒裝束。UNIQLO、GU也感受到這樣的變化，因此在新的一季到來時，紛紛推出了具機能性，或是更中性設計的系列。

UNIQLO女裝AIRism 抗UV 柔軟緊身褲790元。圖／UNIQLO提供

仍舊是以「LifeWear」為概念，UNIQLO明星商品AIRism超涼爽系列，添加速乾、吸放濕氣等進化機能，無縫無痕的設計穿起來更舒適，搭配360度伸縮素材的DRY-Stretch系列，絕佳延展性方便好動，最適合宅家瑜珈或伸展輕運動穿著；而女裝多款流行百搭的色彩與長版設計也能作為外出日常服時尚穿搭，即使流汗依舊舒適，隨時感受輕盈的涼爽。而ULTRA STRETCH超彈力系列用舒適的伸縮材質製成，貼合各種身體動作，同時展現最自然的身形，讓穿著者能在家也能適當的運動維持體態、並增加免疫力。

UNIQLO女裝ULTRA STRETCH ACTIVE短褲590元。圖／UNIQLO提供

一向洞察消費者穿著需求的GU，今年春夏也提供豐富多樣的穿搭選擇，像是SET UP成套系列，就是利用同色系的穿搭縮短服裝配搭的時間，GU推出多款不同剪裁設計的上衣款式，能利用不同的休閒單品交乘出有別於以往的成熟風格。而全新MIXMANIA系列以「SAFARI」為主題，透過將螢光色融入大地色穿搭，展現顏色衝突美學，此外更利用動物花紋及異材質等元素，呈現狩獵冒險風格穿搭，滿足消費者透過搭配展現自我風格的需求。