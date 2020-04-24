香水噴頭髮、抹鎖骨超誘人！迪奧J’adore親吻淡香巧思

近期因為大家都戴起口罩出門，那什麼能讓人留下最深刻的印象呢？答案就是：味道。以往女生都愛噴香水在後頸、手腕處，現在更流行的是噴在頭髮上、還有抹在鎖骨間，走路擦身而過時，絕對能讓人留下最深刻的印象。迪奧Dior從5月1日起，全新推出J’adore香氛髮香噴霧、J’adore親吻淡香水，為頭髮增添香氣，而J’adore親吻淡香水則不是用噴的，而是用抹的，更能讓香味持久，並且隨時補香。

迪奧新推出的J’adore親吻淡香水，之所以叫親吻，因為瓶身採用迷你復刻細頸瓶身，但瓶口上有一顆小玻璃球，宛如親吻肌膚般的上香方式，推薦抹在鎖骨，以及頸後與手腕處，香味持久且能隨身攜帶補香。

J’adore親吻淡香水有著迷人的花香，結合甜橙與大馬士革玫瑰，以清新與馥郁激盪，襯托出格拉斯橙花，帶來春日陽光般的溫暖感。

除了身上要充滿香氣，頭髮飄香也是誘人的關鍵，迪奧推出J’adore香氛髮香噴霧，以最經典的J’adore香氛為基底，有著性感的伊蘭伊蘭、大馬士革玫瑰與格拉斯茉莉，是喜愛花香調的人，最愛的香氛之一，髮香噴霧可噴在秀髮上，走路間散發香氣，勾人指數100%。

5月1日至31日，至迪奧指定美妍專櫃購買香氛系列產品滿6千元，送J’adore金漾香氛禮一份，內含J’adore金漾卡夾、迪奧經典J’adore香氛精巧版5ml。另於指定時間至指定專櫃，消費滿6千元，除J’adore金漾香氛禮，加碼客製化燙印服務。

消費滿額送指定專櫃：台北SOGO百貨忠孝館、台北SOGO百貨復興館、台北信義新光三越A8館、台北信義新光三越A11館、台北新光三越南西店、台北101美妍專櫃、台北新光三越站前店、台北美麗華、京站時尚廣場、板橋大遠百、中壢SOGO百貨、台中大遠百、台中新光三越、台中中友百貨、台南新光三越西門店、台南南紡購物中心、高雄漢神巨蛋、高雄漢神百貨。