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振頤軒療芋餐包、樂子芒果生乳三明治太誘人！7-11「生活美食誌」預購芋泥、芒果甜點全都有

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
振頤軒熱帶水果寶盒，1盒售價699元、12盒售價3,360元。圖／7－ELEVEN提供
振頤軒熱帶水果寶盒，1盒售價699元、12盒售價3,360元。圖／7－ELEVEN提供

雖然今年的天氣讓人有點難捉摸，但即將邁入5月，代表夏天的腳步越來越近了。7－ELEVEN即日起「生活美食誌」預購推出真夏果食甜點季，結合網路名店、知名餐廳獨家開發新品，包括新北十大伴手禮冠軍名店振頤軒推出的「熱帶水果寶盒」與超商通路獨家的「療芋餐包」、美式餐廳樂子首度和通路聯名合作的「芒果生乳蛋糕三明治」，滿滿的水果與芋泥趕快吃起來！

振頤軒推出的「熱帶水果寶盒」以草莓、鳳梨、奇異果、蜜柑融合在一起的鮮果凍，搭配重量及大甲芋泥與戚風蛋糕，酸甜滋味超消暑；超商通路獨家的「療芋餐包」選用紐西蘭進口奶油與台中大甲芋頭製成滑順芋泥，烘烤後外皮薄脆、芋香濃郁，外酥內軟的口感讓芋頭控失心瘋。

7－ELEVEN全通路獨家販售的樂子「芒果生乳蛋糕三明治」是，芒果和生乳交織的口感綿密、甜而不膩，是夏季沁爽點心首選； 世唯烘焙「楊枝甘露水果杯」將知名港式甜點做成甜點冰品，內含芒果、荔枝、柚子、鳳梨等本地水果。

另外還有咖芳「綜合水果大福」，將Q軟麻糬皮包入芒果、鳳梨、奇異果等新鮮水果，並以特別研發的清爽綠豆餡替代鮮奶油，細緻滑順不油膩；「盧家鮮凍芒果冰棒」嚴選本地產銷履歷愛文芒果急速冷凍．保存芒果最天然的滋味，愛吃冰的人千萬不能錯過。

杏芳檸檬乳酪球，一盒（32顆）售價599元、8盒售價3,192元。圖／7－ELEVEN提供
杏芳檸檬乳酪球，一盒（32顆）售價599元、8盒售價3,192元。圖／7－ELEVEN提供
咖芳綜合水果大福，1盒（6入）售價599元、10盒售價3,500元。圖／7－ELEVEN提供
咖芳綜合水果大福，1盒（6入）售價599元、10盒售價3,500元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN獨家販售的樂子芒果生乳蛋糕三明治，1盒（3入）售價99元、10盒售價850元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN獨家販售的樂子芒果生乳蛋糕三明治，1盒（3入）售價99元、10盒售價850元。圖／7－ELEVEN提供
振頤軒療芋餐包，1盒（8入）售價499元、10盒售價2,000元。圖／7－ELEVEN提供
振頤軒療芋餐包，1盒（8入）售價499元、10盒售價2,000元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN獨家販售的世唯楊枝甘露水果杯，1盒（3入）售價210元、6盒售價1,044元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN獨家販售的世唯楊枝甘露水果杯，1盒（3入）售價210元、6盒售價1,044元。圖／7－ELEVEN提供
瑞士屋玫瑰檸檬塔，1盒（6入）售價288元、8盒售價1,856元。圖／7－ELEVEN提供
瑞士屋玫瑰檸檬塔，1盒（6入）售價288元、8盒售價1,856元。圖／7－ELEVEN提供
盧家鮮凍芒果冰棒，1盒（5入）售價499元、8盒售價2,240元。圖／7－ELEVEN提供
盧家鮮凍芒果冰棒，1盒（5入）售價499元、8盒售價2,240元。圖／7－ELEVEN提供

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