振頤軒療芋餐包、樂子芒果生乳三明治太誘人！7-11「生活美食誌」預購芋泥、芒果甜點全都有

雖然今年的天氣讓人有點難捉摸，但即將邁入5月，代表夏天的腳步越來越近了。7－ELEVEN即日起「生活美食誌」預購推出真夏果食甜點季，結合網路名店、知名餐廳獨家開發新品，包括新北十大伴手禮冠軍名店振頤軒推出的「熱帶水果寶盒」與超商通路獨家的「療芋餐包」、美式餐廳樂子首度和通路聯名合作的「芒果生乳蛋糕三明治」，滿滿的水果與芋泥趕快吃起來！

振頤軒推出的「熱帶水果寶盒」以草莓、鳳梨、奇異果、蜜柑融合在一起的鮮果凍，搭配重量及大甲芋泥與戚風蛋糕，酸甜滋味超消暑；超商通路獨家的「療芋餐包」選用紐西蘭進口奶油與台中大甲芋頭製成滑順芋泥，烘烤後外皮薄脆、芋香濃郁，外酥內軟的口感讓芋頭控失心瘋。

7－ELEVEN全通路獨家販售的樂子「芒果生乳蛋糕三明治」是，芒果和生乳交織的口感綿密、甜而不膩，是夏季沁爽點心首選； 世唯烘焙「楊枝甘露水果杯」將知名港式甜點做成甜點冰品，內含芒果、荔枝、柚子、鳳梨等本地水果。