在家做出外食感／用氣炸鍋變出夜市熱狗、豬肋排、豪華海鮮盤

疫情延燒讓許多人減少外食、比較少上館子、好久沒有逛夜市.....，你也希望自己廚藝大爆發嗎？只要好好運用「氣炸鍋」，就可以做出各式美味料理喔！

被比喻為主婦神器的「氣炸鍋」，絕對不只可以用來「炸東西」的小家電，它可以烹調出夜市小吃、肉排大餐、豪華地中海海鮮盤，由韓國人氣料理研究家張年延（장연정）老師親自示範，讓廚藝新手簡易掌握氣炸鍋應用法，運用冰箱常見食材，丟進氣炸鍋處理就完成！

【氣炸鍋做小吃：迷你夜市熱狗】

迷你夜市熱狗：以擀麵棍將吐司壓扁。圖／台灣廣廈提供

孩子們特別喜歡的小熱狗。因為製作麵衣程序較麻煩，不妨用吐司代替麵衣，一起烤也很酥脆好吃。

● 溫度：180℃

● 時間：10分鐘

● 材料：吐司 5片、雞蛋 2顆、牛奶 2大匙、熱狗 10根、叉子 10支、麵包粉 1杯、食用油 少許、香芹粉 少許

迷你夜市熱狗：將熱狗放到吐司邊上，捲起固定。圖／台灣廣廈提供

● 作法：

1. 切、壓吐司 將吐司切邊、再對半切，接著以擀麵棍將吐司壓扁。

2. 混合蛋液和牛奶，雞蛋打散後，加入牛奶拌勻。

3. 以吐司包熱狗，將熱狗放到吐司邊上，捲起，再以木叉子固定。

4. 沾雞蛋液、麵包粉 將步驟3.的成品浸入雞蛋液中，再沾麵包粉。

5. 灑油烤 在氣炸鍋中鋪烘焙紙，放入熱狗，灑上食用油，以溫度180℃烤10分鐘。

6. 盛盤調味 裝盤後，撒上香芹粉調味。

● 秘訣：

若喜歡吃傳統的熱狗，就用熱狗麵衣取代吐司。

想製作辣味的迷你熱狗，只要在麵包粉中加入1大匙辣椒粉就行了。

【氣炸鍋豪華菜：地中海風海鮮料理】

氣炸鍋做出地中海風海鮮料理。圖／台灣廣廈提供

這道料理將鱈魚、蝦、蛤蜊以紙包料理的形式烤過，只要將備好的食材放上烘焙紙烤就完成了。是最適合在聚會派對端上桌的美味料理。

● 溫度：100℃

● 時間：30分鐘

地中海風海鮮料理：西洋芹斜切，迷你紫洋蔥切成1公分寬，檸檬切片，紅蘿蔔、花椰菜也切成相近的大小。圖／台灣廣廈提供

● 材料：鱈魚 2塊、蝦子（中型） 4隻、蛤蜊1袋 （150g）、西洋芹 1/2段、迷你紫洋蔥 1/2個、檸檬 1/2顆、紅蘿蔔 1/4個、花椰菜 1/4個、青醬 4小匙、胡椒粉 少許、檸檬汁 1大匙、橄欖油 少許

地中海風海鮮料理：以烘焙紙包覆海鮮。圖／台灣廣廈提供

● 作法：

1. 處理海鮮，以紙巾拭乾鱈魚，在蝦子背部劃刀以去除腸泥。

2. 蛤蜊去沙，蛤蜊泡鹽水，一起放入黑色塑膠袋中冷藏20分鐘（註）。吐沙後將蛤蜊瀝乾。

3. 準備蔬菜，食材洗凈。西洋芹斜切，迷你紫洋蔥切成1公分寬，檸檬切片，紅蘿蔔、花椰菜也切成相近的大小。

4. 以烘焙紙包覆海鮮，在烘焙紙上放鱈魚、青醬、胡椒粉、檸檬汁後，最後放入蝦子和蛤蜊。

5. 包覆烘烤，將烘焙紙摺起，兩側包捲起來後，在上面抹橄欖油，放入氣炸鍋中以溫度180℃烤30分鐘。

● 秘訣：在烘焙紙上抹油的目的是維持水分，讓魚肉更柔軟。

註：陰暗且冰涼的環境較容易使貝類吐沙。

【氣炸鍋肉料理：蔥燒豬肋排】

氣炸鍋做出蔥燒豬肋排。圖／台灣廣廈提供 這是以中華風提味的肋排，加入食醋，能帶出獨特的微酸風味。這道料理尤其適合家庭派對。

溫度：200℃

● 時間：30分鐘

蔥燒豬肋排：切蔥、蓮藕，蔥切成10公分長段，蓮藕切片。圖／台灣廣廈提供 蔥燒豬肋排：跟蔥、蓮藕拌勻。圖／台灣廣廈提供

● 材料：豬肋排 500g、蔥 1根、蓮藕 1/4個（100g）

醃料：醬油 2大匙、食醋 2小匙、蜂蜜 2小匙、味醂 2大匙、芝麻油 2小匙、芝麻粒 少許

蔥燒豬肋排：豬肋排去血水後以紙巾拭乾水分。圖／台灣廣廈提供

● 作法：

1. 泡冰水去血水，將豬肋排泡水30分鐘，完全去血水後以紙巾拭乾水分。

2. 切蔥、蓮藕，蔥切成10公分長段，蓮藕切片。

3. 豬肉拌醬料，豬肋排加入醃料中的醬油、食醋、蜂蜜、味醂、芝麻油和少許芝麻粒，接著跟蔥、蓮藕拌勻。

4. 用氣炸鍋烤 在預熱溫度達200℃的氣炸鍋鋪烘焙紙，放入醃好的豬肉烤15分鐘後，翻面再烤15分鐘就完成了。

● 秘訣：如果將氣炸鍋塞滿會不易熟透，建議儘量平鋪擺放。

※作者介紹：張年延

一位以感性細膩的食物設計（food styling）擁有高人氣的料理研究家。活躍於電視、雜誌、廣告、飲食空間視覺行銷等領域，大學主修食物設計，研究食物達12年，專注投入於烘托食材的美感。曾上過SBS〈美好早晨〉、KBS〈每件事都了解一下〉、KBS〈新鮮資訊爆〉等節目，也在大學、韓國飲食文化研究所、地方農業技術中心等地方講授本身所學。目前經營工作坊「張STYLE」，也準備開設烹飪課程工作室「FROM HEART」。

【摘文選自：《一鍋搞定！365天氣炸鍋料理》、作者：張年延（장연정）、譯：陳靖婷、圖文：台灣廣廈提供、報導：記者柯意如整理】

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