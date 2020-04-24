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為防疫加油！白因子對抗COVID-19測試報告下周出爐

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
白因子自2013年創立至今，不斷專研次氯酸成份在產品的應用與研發。圖／白因子提供
白因子自2013年創立至今，不斷專研次氯酸成份在產品的應用與研發。圖／白因子提供

今年新冠肺炎疫情爆發之際，美國CDC防疫中心在3月底開始釋放出新冠狀病毒的病毒株給予P3等級以上的研究實驗室，白因子環境系列產品在第一時間爭取到首批的實驗，並順利進行抗菌檢測，也在本周接收到檢驗通過的對抗COVID-19病毒報告出爐，預計下周會再對外發表實驗報告，並同步送件給相關主管單位。

白因子自2013年創立至今，不斷專研次氯酸成份在產品的應用與研發，並自發性將產品送至GLP等級國際型實驗室做各種病菌檢測，透過數據來說話，在早期就取得SARS與MERS病毒的實驗報告。全新出爐的白因子COVID-19病毒測試報告中，品牌環境系列商品經美國P3等級國際型實驗室檢測證實能對抗新型冠狀病毒，再次表明白因子做為民眾健康護盾的精神。

白因子提醒，防疫期間基本防護、清潔工作絕對不能少，戴口罩、勤洗手、保持社交距離依然是首要注意事項。因應目前全球性的疫情與防疫產品需求，白因子順利開拓並輸出至日本市場，並與幾個國家的政府機關協商中，努力在防疫期間成為各國人民的健康守護者。

疫情 COVID-19 社交距離

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