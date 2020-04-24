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生活工場聯名Hello Kitty 42款運動風凱蒂可愛破表
生活工場攜手三麗鷗推出全新「HELLO KITTY GO SPORTS」主題，讓平時看似文靜的Hello Kitty變身運動風凱蒂，無論是游泳、桌球、羽球、跆拳道、體操、舉重等運動通通來，共有11款運動風HELLO KITTY融入各式生活小物讓粉絲蒐藏。
這系列運動風Hello Kitty可以看見她變身各種類型運動健將，像是游泳中的Hello Kitty戴上黃色泳帽還不忘搭配最具代表性的紅色蝴蝶結，模樣相當可愛。11種運動造型共推出廚具用品、寢具用品、衛浴用品共42項周邊。
生活工場推出野餐系列商品大集合，包含超萌的Hello Kitty可摺收野餐墊原價1,200元、會員預購價899元；Hello Kitty可背式保溫餐袋原價1,380元、會員預購價999元；Hello Kitty保溫便當袋，原價680元，會員預購價499元；Hello Kitty吐司盤原價500，會員預購價339元。Hello Kitty29吋行李箱原價7,980元，會員獨家價4,599元，箱底配置360度PU萬向靜音輪，前推、後拉都能平穩滑順。
生活工場特別針對會員加碼推出獨家滿額贈，只要購物滿1,200元，即贈限量Hello Kitty可拆收購物袋1只。會員消費滿千，即可以超值價加購Hello Kitty產品，以699元加購原價1,280元隨行果汁杯、以799元加購1,580元無水香氛機、以899元加購1,580元鐵桶收納椅、以899元加購1,580元蝴蝶結抱枕蓋毯組。
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