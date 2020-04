生活工場聯名Hello Kitty 42款運動風凱蒂可愛破表

生活工場攜手三麗鷗推出全新「HELLO KITTY GO SPORTS」主題,讓平時看似文靜的Hello Kitty變身運動風凱蒂,無論是游泳、桌球、羽球、跆拳道、體操、舉重等運動通通來,共有11款運動風HELLO KITTY融入各式生活小物讓粉絲蒐藏。

這系列運動風Hello Kitty可以看見她變身各種類型運動健將,像是游泳中的Hello Kitty戴上黃色泳帽還不忘搭配最具代表性的紅色蝴蝶結,模樣相當可愛。11種運動造型共推出廚具用品、寢具用品、衛浴用品共42項周邊。

Hello Kitty游泳系列。圖/生活工場提供

生活工場推出野餐系列商品大集合,包含超萌的Hello Kitty可摺收野餐墊原價1,200元、會員預購價899元;Hello Kitty可背式保溫餐袋原價1,380元、會員預購價999元;Hello Kitty保溫便當袋,原價680元,會員預購價499元;Hello Kitty吐司盤原價500,會員預購價339元。Hello Kitty29吋行李箱原價7,980元,會員獨家價4,599元,箱底配置360度PU萬向靜音輪,前推、後拉都能平穩滑順。

Hello Kitty跆拳道系列。圖/生活工場提供