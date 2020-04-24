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想和連晨翔穿情侶鞋就趁這一波！SKECHERS聯手LINE FRIENDS老爹鞋來了
不管是與LINE FRIENDS聯手，還是繽紛配色都意圖讓人少女心噴發！運動休閒品牌SKECHERS把熊大、兔兔等經典角色都化作鞋面的主角。而Nike的新款Daybreak鞋，更有復古的冰淇淋色系推出，每一款都讓人看了心情好愉悅。
如果你喜愛LINE FRIENDS角色的賣萌與可愛俏皮模樣，或是想跟帥氣偶像連晨翔一同穿情侶鞋，就不能錯過SKECHERS即將在6月推出的聯名系列。而且連晨翔也率先在自己的instagram帳號曬出新款，並說「每一款都可愛到爆炸」，這款聯名鞋是用經典的ENERGY鞋型為基礎，搭配了粉紅、湖水綠、桃紅與鮮黃等亮色系去設計。分別推出三款樣式，每一雙上面都以LINE FRIENDS的知名角色包括了熊大、兔兔、莎莉和潔西卡的圖案來點綴，即便像是連晨翔穿搭也不突兀，也讓粉絲們多了和他一同穿情侶鞋的機會。
而Nike全新的Daybreak鞋也很吸睛，因為這一季品牌除了以復古燈芯絨材質為鞋身設計之外，還採用如同冰淇淋童趣配色，並有撞色縫線和亮片透明果凍鞋底。分別有橙橘、紫羅蘭色與粉藍、薄荷綠搭配的夢幻色澤，而且包括鞋身、鞋舌、Logo的配色都不同，既有撞色的巧思，卻又十分和諧的表現了夏天的氛圍。
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