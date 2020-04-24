iPhone SE買氣旺！PChome 24h購物超過千台現貨6分鐘完售

價格甜蜜的新一代iPhone SE今天（4月24日）開賣，網購平台紛紛傳出捷報，PChome 24h購物今早8點現貨開賣iPhone SE系列新機，不到6分鐘超過千台現貨火速秒殺，friDay購物首批500組現貨也在1小時內全數售鑿，可見iPhone SE的高人氣。

PChome 24h購物表示，iPhone SE系列新機今天開賣銷售動能強勁，以128GB及紅、白兩色最搶手，先前開放預約的商品也於今天陸續出貨，PChome 24h購物將持續推出新機限量預購；iPhone SE的買氣爆棚也帶動整體iPhone銷量攀升，預估將刺激AirPods、手機殼、螢幕保護貼等周邊商品銷量同步成長。

即日起至4月30日於PChome 24h購物使用Pi拍錢包綁定Pi拍錢包信用卡付款，加碼滿萬元最高回饋6% P幣；4月25日至4月30日刷卡儲值15,000元最高再享8.6%回饋（限1期，限量）。PChome 24h購物也針對iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max推出降價優惠，即日起全面9折起，再送手機配件。

friDay購物開賣iPhone SE首日以128GB黑色款最受歡迎，加碼指定賣場千元配件2選1以無線充電盤組合銷量占7成表現最好。friDay購物針對iPhone SE新機推出多重加碼回饋，消費滿額再抽輝葉Vsofa按摩椅，4月刷永豐JCB晶緻卡可享3重回饋好禮，最高回饋1,900元。