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HOLA玩具總動員＋怪獸電力公司聯名 療癒疲憊的大人們
HOLA特力和樂與迪士尼再度攜手，推出皮克斯系列聯名新作將於5/1正式開賣，除了繼上回的「玩具總動員」後，這次新加入「怪獸電力公司」，以「皮克斯返校日」為主題。且觀察到皮克斯聯名系列主要客群是大人、上班族，在設計風格呈現美式大人風。
當初看「玩具總動員」的小孩現在都已經變成大人了，HOLA以美式復古海報樣式、個性化Pattern，輔以大量POP風字體、深灰線條、徽章式色塊，降低太可愛的童趣感，打造出大人樣的居家風格，讓忙碌工作的大人們透過皮克斯的主角們帶來療癒解方，並提醒著大人們不要忘了心中最純真的那塊地方。
皮克斯系列聯名新作包括床寢具、踏墊、窗簾、點心盤、馬克杯、造型玩偶、抱枕、置物箱等家居生活用品。5/1至5/27購買該系列商品單筆滿999元，送迪士尼系列任意票卡貼及字母吊飾一個(市價498元)，款式依現場實際販售為主，不累贈，數量有限，送完為止。<
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