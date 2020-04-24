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初夏來襲 粉色拼接異材質 衝撞營造鮮明個性
四月的天氣，卻總仍濕濕冷冷？是時候用顏色轉換心情，透過隨身的鞋履包款或衣著，自己主動創造正能量好氣色。2020春夏從配件到時裝都吹起一股異材質與撞色風潮，透過顏色的衝突、質料質感的反差，創造鮮明個性。
來自義大利的a.testoni，夏季新品中特別在運動時尚風格中，大量採用了撞色與異材質的手法。可肩背、可手提的托特包，以深藍色搭配亮橘色，展現強烈鮮明的對比，新款設計的T-Design運動鞋款白色、厚底的設計，頗有「老爹鞋」的復古元素，但以燦爛黃、土耳其藍和亮藍色精選高級牛皮，拼接黑色科技布料，好走、好穿、好吸睛。
德國男裝BOSS夏季也有不少亮色之選，成套的黃色棉質西裝外套，內搭V領的羊毛毛衣，粉嫩之餘，穿脫方便帶來好氣場；另外一套偏向運動風格的橘棕色尼龍拼接棉質功能性上衣搭配褐色短褲，以大地系的棕色撞上鮮嫩的橘色，加上連帽、拼接的設計，具有強烈的機能性與活動感，但不失時髦風範。而如果喜歡紅藍撞色，或也可試試海軍藍棉質拉鏈口袋裝飾搭配紅色長褲，深藍撞正紅，再襯上一顆斜背的迷彩收納包，走跳輕盈，也富收納機能。
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