快訊

多空交戰、台股平盤上下震盪 小跌19點收10,347

直播／我新增確診1例 為磐石艦軍人已30人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初夏來襲 粉色拼接異材質 衝撞營造鮮明個性

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
BOSS，橘棕色尼龍拼接棉質功能性上衣，價格未定；褐色短褲6,900元。圖 / BOSS提供。
BOSS，橘棕色尼龍拼接棉質功能性上衣，價格未定；褐色短褲6,900元。圖 / BOSS提供。

四月的天氣，卻總仍濕濕冷冷？是時候用顏色轉換心情，透過隨身的鞋履包款或衣著，自己主動創造正能量好氣色。2020春夏從配件到時裝都吹起一股異材質與撞色風潮，透過顏色的衝突、質料質感的反差，創造鮮明個性。

來自義大利的a.testoni，夏季新品中特別在運動時尚風格中，大量採用了撞色與異材質的手法。可肩背、可手提的托特包，以深藍色搭配亮橘色，展現強烈鮮明的對比，新款設計的T-Design運動鞋款白色、厚底的設計，頗有「老爹鞋」的復古元素，但以燦爛黃、土耳其藍和亮藍色精選高級牛皮，拼接黑色科技布料，好走、好穿、好吸睛。

德國男裝BOSS夏季也有不少亮色之選，成套的黃色棉質西裝外套，內搭V領的羊毛毛衣，粉嫩之餘，穿脫方便帶來好氣場；另外一套偏向運動風格的橘棕色尼龍拼接棉質功能性上衣搭配褐色短褲，以大地系的棕色撞上鮮嫩的橘色，加上連帽、拼接的設計，具有強烈的機能性與活動感，但不失時髦風範。而如果喜歡紅藍撞色，或也可試試海軍藍棉質拉鏈口袋裝飾搭配紅色長褲，深藍撞正紅，再襯上一顆斜背的迷彩收納包，走跳輕盈，也富收納機能。

a.testoni，鮮橘色拼接雙肩雙背包，30,800元。圖 / a.testoni提供。
a.testoni，鮮橘色拼接雙肩雙背包，30,800元。圖 / a.testoni提供。
撞色拼接或粉色成為今夏的重要設計手法，透過顏色與材質的衝撞，營造鮮明個性感。圖 / BOSS提供。
撞色拼接或粉色成為今夏的重要設計手法，透過顏色與材質的衝撞，營造鮮明個性感。圖 / BOSS提供。
a.testoni以撞色與異材質，營造夏季街頭鮮色時尚。托特包，30,800元；運動鞋15,800元。圖 / a.testoni提供。
a.testoni以撞色與異材質，營造夏季街頭鮮色時尚。托特包，30,800元；運動鞋15,800元。圖 / a.testoni提供。
a.testoni，新款T-design運動鞋，復古風格之餘輕便好搭穿，21,800元。圖 / a.testoni提供。
a.testoni，新款T-design運動鞋，復古風格之餘輕便好搭穿，21,800元。圖 / a.testoni提供。

義大利 土耳其

延伸閱讀

范少勳Berluti飛行外套巧搭雙排扣西裝 大男孩走跳「灰」時尚

最懂極簡迷的一顆包來了！The Pouch Family再添異材質生力軍

佛系皮鞋吃素的！不用動物皮革 依然舒適有型

防疫想解悶 可到新竹左岸走跳

相關新聞

王牌綜藝製作人 變身《想見你》夯劇製造機

談到台灣的偶像劇，很多人自然想到素有「偶像劇教母」之稱的柴智屏，不過，還有一位演藝圈號稱奇蹟推手的製作人，在過去10年，他擅長將看似冷門的主題，變成大熱門。

iPhone SE買氣旺！PChome 24h購物超過千台現貨6分鐘完售

價格甜蜜的新一代iPhone SE今天（4月24日）開賣，網購平台紛紛傳出捷報，PChome 24h購物今早8點現貨開賣...

HOLA玩具總動員＋怪獸電力公司聯名 療癒疲憊的大人們

HOLA特力和樂與迪士尼再度攜手，推出皮克斯系列聯名新作將於5/1正式開賣，除了繼上回的「玩具總動員」後，這次新加入「怪...

初夏來襲 粉色拼接異材質 衝撞營造鮮明個性

四月的天氣，卻總仍濕濕冷冷？是時候用顏色轉換心情，透過隨身的鞋履包款或衣著，自己主動創造正能量好氣色。2020春夏從配件...

睡到一半被猴子攻擊？李玉璽帶逛PRADA叢林主題快閃店

假日碰上連日雨天心情都被打壞了，忙了一整周實在很需要走趟大自然放鬆一下。義大利時尚品牌PRADA今年春夏系列就把自然、手...

愛家人、也要愛自己！Folli Follie讓母親更懂寵愛自己

5月是女人美麗的時刻，許多現代的「母親」，不只忙碌工作，還要兼具家庭，很難好好休息與打理自己。希臘時尚品牌Folli F...

SWATCH不只能虛擬旅行 還要送你免費雙人夢幻旅遊！

不受新冠肺炎的影響，SWATCH在4月時推動了#SwatchTakesMePlaces虛擬全球之旅，並成立了30個ins...

王品要拚外送老大 從64元水餃到400元牛排都賣

新冠肺炎疫情海嘯無預警襲來，有的企業不幸滅頂，有的還在掙扎求生。雖然疫情還看不到盡頭，但有企業已趁此機會展開後新冠肺炎時...

誠品信義 接棒24小時書店

昨天是世界閱讀日，誠品董事長吳旻潔宣布，廿四小時營業的誠品敦南店五月卅一日熄燈，改由誠品信義店接棒於五月廿九日試營運；面對下一個廿年，信義店將擁有更寬廣的想像空間。誠品總經理李介修說，信義店緊鄰捷運站，面積是敦南店的二點五倍，可經營的業態相當多元。

誠品信義店打敗南西店當24小時書店 關鍵是四個字

今是世界閱讀日，誠品董事長吳旻潔宣布信義店將接棒誠品敦南店成為24小時書店，5月29日試營運，與31日熄燈的敦南店無縫接...

限時39天！繼光香香雞「滿200送100」

隨著母親節即將到來，繼光香香雞自即日起推出回饋優惠，單次消費滿200元，即贈送100元商品兌換券。另外同集團的「金子半之...

拯救口罩肌必濕敷！用雅詩蘭黛櫻花水、迪奧玫瑰面膜水

戴口罩是目前的全民運動，但因為長期配戴的關係，臉部肌膚開始出現小狀況，許多人都會加強保養，除了清潔，想要疏通毛孔，讓保養...

熱門新聞

羅志祥9年情斷還被爆狂約砲 性治療師曝光空虛心理

為何好市多鮮乳能保存70天？ 網友不意外曝7字解答

備貨＋調整周期 口罩訂購日統一調整至每周一

口罩3.0上路藥局有望退場？ 實地觀察「預購工作轉嫁店員」

7種肉＋40種配料！「東吉水產」限時「399元吃到飽」

波蘭航空首飛台灣 回程客機卻裝滿醫療物資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。