初夏來襲 粉色拼接異材質 衝撞營造鮮明個性

四月的天氣，卻總仍濕濕冷冷？是時候用顏色轉換心情，透過隨身的鞋履包款或衣著，自己主動創造正能量好氣色。2020春夏從配件到時裝都吹起一股異材質與撞色風潮，透過顏色的衝突、質料質感的反差，創造鮮明個性。

來自義大利的a.testoni，夏季新品中特別在運動時尚風格中，大量採用了撞色與異材質的手法。可肩背、可手提的托特包，以深藍色搭配亮橘色，展現強烈鮮明的對比，新款設計的T-Design運動鞋款白色、厚底的設計，頗有「老爹鞋」的復古元素，但以燦爛黃、土耳其藍和亮藍色精選高級牛皮，拼接黑色科技布料，好走、好穿、好吸睛。